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Вебинары «Клерка»: самое лучшее для бухгалтеров. Обзор бестселлеров и анонс обучения в ноябре

Для рубрики Обучение для бухгалтеров
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Ежемесячно «Клерк» проводит для вас множество вебинаров на самые горячие темы. Мы выбираем только то, что вам интересно, рассказываем об актуальных изменениях в законах, налогообложении и учете, проверках, полезной судебной практике. Центр обучения «Клерка» (ЦОК) проводит десятки мероприятий. В обзоре — лучшие из лучших.

Вы сами выбираете как вам учиться — выбирать отдельные выбинары (платные и бесплатные) или подключить тариф «Премиум» и смотреть все без доплат (в т.ч. новые выпуски).

ТОП-3 за октябрь: смотрите записи

А вопрос и правда серьезный. Вот какие страсти кипят в комментариях:

Вы можете пройти по ссылке и получить запись вебинара.

Обратите внимание! К вебинарам прилагаются дополнительные материалы, которые вы можете использовать, например, образцы документов:

  • «Как изменился 115-ФЗ в 2021 году: все для бухгалтера и директора» — прошел 27 октября. Сергей Витковский, руководитель направления Центра развития некредитных продуктов МСБ, Локо-банк, напомнил, что 115-ФЗ касается каждой компании и ИП, без исключений. Есть важные нюансы, например, для аутсорсинговых организаций, которые ведут учет и подготовку документов для клиентов.

Вебинар бесплатный, вы можете посмотреть запись прямо сейчас.

Как справедливо считает одна из наших подписчиц в комментариях:

А так можно было?! Отвечаем — да, можно. Павел Зюков, председатель комитета по налогам МГО «ОПОРЫ РОССИИ», старший партнер, руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services рассказал о том, какие действия необходимо предпринять, чтобы взыскать с ФНС убытки, какие привести аргументы, а когда лучше не тратить время и лишние средства. И все это с опорой на судебную практику.

Но, что еще важнее, спикером рассмотрен вопрос «Как избежать взыскания налоговых убытков с руководителя и собственников бизнеса?».

После просмотра вебинара вы можете скачать себе презентацию с полезными отсылками к законодательству и советами автора.

Скоро на экранах! Бесплатные вебинары, которые вас ждут в ближайшее время

Вебинар бесплатный, так что зовите директора и смотрите его вместе, чтобы не говорил, что вы его запугиваете, какой-то ерундой. Пусть сам убедится.

  • «Какие кадровые документы будут электронными с 2022 года». Еще один бесплатный вебинар 22 ноября 11:00 мск, Ирина Жуковская, федеральный эксперт в трудовом законодательстве, трудовой арбитр РФ, участник эксперимента по электронному документообороту, связанному с работой, расскажет что происходит в мире цифровизации документов по кадрам.

Между прочим 15 ноября 2021 года — срок окончания эксперимента по КЭДО, который проводил Минтруд. Так что до конца года нам определенно стоит ждать изменений в этом направлении. ЭДО в каждый дом! Т.е. каждому бизнесу.

  • «Проверки ККТ по 54-ФЗ: что надо знать бизнесу». 29 ноября 16:00 мск генеральный директор IT-компании ООО ЭЛО (аккредитована Минкомсвязи) Яна Барихашвили расскажет: кого проверяют в первую очередь, какие ошибки совершают предприниматели чаще всего и как их исправить, чтобы не получить штраф. Кроме того, вас познакомят с технологиями для расчетов, которые все больше завоевывают рынок — облачной кассой, технологией TAP to phone и др.

Напоминаем, что после прохождения каждого нашего вебинара вы получаете сертификат. Используйте его, чтобы поразить начальника — вы не просто бухгалтер, сидящий за кипой бумаг, а крутой специалист, который постоянно учится. А надумаете сменить работу — сертификаты отличное приложение к резюме.

Уже знакомый вам по вебинару в октябре Павел Зюков продолжает рассказывать о том, как бороться с проверяющими их же методами, т.е. с помощью законодательства. 30 ноября в 11:00 мск вы узнаете какие нарушения со стороны налоговых инспекторов позволят полностью отменить доначисления или существенно их снизить, а также оспорить принятые ненормативные акты.

Следите за нашими обзорами. Мы будем рассказывать вам о самых популярных вебинара и делать анонсы наших самых крутых мероприятий.

Учиться с «Клерком» — это быть в тренде!

 

 

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