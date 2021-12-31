У пользователей «Клерка» новый личный кабинет. Вы уже оценили?

Запустили новый Личный кабинет обучения на «Клерке». У каждого юзера портала есть ЛК — заходите в левую панель сайта и выбирайте сразу курсы или вебинары или сначала сформируйте портфель полезного в «Моем обучении».

Стало удобнее учиться

Теперь проходить курсы «Клерка» можно почти как в домашней библиотеке: все под рукой, ничего не отвлекает, материал усваивать легче.

Во-первых, нагляднее стала каждая лекция. Кроме видео и конспекта с хорошей графикой, под рукой у вас всегда будет программа, чтобы быстро и удобно перемещаться между уроками, если это нужно:

Во-вторых, появилась возможность читать лекцию и одновременно смотреть ее. Для этого мы сделали удобный инструмент «картинка в картинке»:

В-третьих, теперь можно не тратить время на поиск лекции, на которой остановились.

Просто в личном кабинете появилась функция «История просмотров»:

Есть функция и для тех, кто все время на бегу. Можно увеличить скорость просмотра видео (но если честно, у нас и так видео без воды:-))

Мое обучение — ваша копилка знаний

Марафон «выжить до Нового года» запущен, и если вы совсем ничего сейчас не успеваете, не переживайте: нужные курсы и лекции теперь можно просто добавить в избранное — раздел «Мое обучение»:

Добавляйте сейчас, а смотрите, когда будет время (правда, эта функция работает только для подписчиков «Клерк.Премиум»).

Как вам новый ЛК? Заходите, тестируйте, отписывайтесь в комментах.