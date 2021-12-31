Разберитесь, пока не оштрафовали, в ФСБУ 25/2018 Аренда. Учет по-новому на примерах + практика в 1С

По полочкам разберем самый сложный стандарт, который применяется с 2022 года, на онлайн-практикуме. Еще и как работать в 1С покажем.

Вы побываете на трехчасовом онлайн-практикуме по работе с ФСБУ в 1С, изучите видео-лекцию, прочитаете конспекты, сдадите тестирование и получите по почте России официальное удостоверение о повышении квалификации на 16 часов.

Почему вам нужна эта тема?

Бухгалтерское сообщество в панике: ФСБУ Аренда оказался самым замудренным документом за последние годы. А применять его надо уже с 2022 года.

Навыки работы с ФСБУ нужны всем бухгалтерам: это реалии, от которых не убежишь.

Арендовали ли вы офис или передали в аренду батут — ФСБУ Аренда нужен, чтобы вести учет правильно.

Даже бывалые эксперты не все еще успели разобраться в этой теме. Но мы нашли того, кто точно знает, как работать по новым правилам и как их понятно объяснить: аудитор Елена Васильева набирает поток слушателей и готова ответить на вопросы каждого.

Материал курса нагляден: все через примеры, образцы, расчеты. Во время онлайн-встречи будет практикум по работе с ФСБУ в 1С. Ближайший поток стартует ближе к 20 января. Но мест уже осталось немного. На встрече преподаватель будет отвечать на вопросы слушателей, и мы просто не можем позволить себе набирать огромные потоки. Записывайтесь, пока есть места.

Преподаватель Елена Васильева — сертифицированный специалист 1С, основатель аудиторской компании, бизнес-тренер, предприниматель, автор книг.

Что такое онлайн-практикум

Это полноценный курс повышения квалификации по самым практически важным темам. Главное — вы сможете напрямую общаться с преподавателем и задавать ему вопросы. Цель — научить вас работать по новым правилам.

Внутри курса:

видео-лекции и текстовые конспекты;

тестовые и письменные задания;

онлайн-встреча с преподавателем: покажет, как работать с ФСБУ в 1С и закроет все сложные для вас вопросы.

Сколько длится обучение

Неделю в конце января 2022 года. За это время вы изучите видео-материалы, прочитаете конспекты и в один из дней будете присутствовать онлайн на 3-часовом вебинаре. Если вдруг не сможете — мы пришлем Вам запись и передадим Ваши вопросы лектору.

Программа курса

Модуль 1. Работа с ФСБУ 25/2018

1.1. Введение в курс

1.2. Учет у арендатора

1.3. Учет у арендодателя

Тестирование по модулю 1

Модуль 2. Отработка практических навыков работы с ФСБУ (в том числе, в 1С)

2.1. Онлайн-встреча с преподавателем 21 января 2022 года в 15−00 по МСК

2.2. Письменная работа по итогам курса

Подарок! Всем оплатившим практикум до конца декабря дарим месяц доступа к нашему крутому сервису «Консультации». Сможете задавать лучшим экспертам любые вопросы про налоги, учет, право, 1С. Количество вопросов не ограничиваем. Отвечаем за сутки.

Чему научитесь

Четко понимать, кому и в каких ситуациях нужен ФСБУ Аренда

Работать со стандартом в 1С

Избегать типичных ошибок бухгалтеров

Вести учет как у арендатора, так и у арендодателя

Работать с обесценением

Правильно раскрывать информацию

Почему онлайн-практикум — самый крутой формат