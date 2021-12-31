Вы только посмотрите, какая красота у «Клерка»! Повышение квалификации для бухгалтера

Сегодня из типографии доставили первую партию бланков удостоверений о повышении квалификаций установленного образца. Любуемся.
Удостоверения получат выпускники первой группы курса «Управленческий учет: с нуля до внедрения».
Документы изготовлены типографским способом и имеют три степени защиты:
- состав бумаги,
- защитные включения
- позолоченная рамка.
В чем особенность удостоверения о повышении квалификации
Это официальный документ о дополнительном профессиональном образовании, выданный в соответствии с законом об образовании РФ. Поэтому он будет занесен в федеральный государственный реестр ФИС ФРДО. Любой работодатель найдет его в реестре и убедится в его подлинности.
Удостоверение выдается бессрочно.
Масса удостоверений на рынке изготавливаются по устаревшим образцам. Они в ходу с прошлого века, и многие образовательные учреждения просто «по старинке» выдают их своим слушателям.
Но мы пошли по современному пути и изготовили бланки по мировым стандартам. Похожие документы вы увидите в Стенфордском, Оксфордском и других университетах.
Удостоверение – именной документ. Имеет дату, номер, название программы, которую успешно прошел слушатель.
С нетерпением ждем, когда первый наш выпускник повесит на стену в своем кабинете удостоверение по управленческому учету!