ФСБУ 6 и ФСБУ 26: новые правила по основным средствам! Простыми словами

Записывайтесь на онлайн-практикум от гуру бухучета Сергея Верещагина. По полочкам и понятным языком (за это его и обожают бухгалтеры) разберет, как с 2022 года работать с основными средствами. Два обязательных к применению ФСБУ — 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», фактически, говорят именно про работу с ОС.

Надо срочно разбираться в изменениях. И чтобы вы сделали это максимально комфортно и быстро, запускаем в конце января онлайн-практикум. По окончании пройдете тест и получите по почте России официальное удостоверение о повышении квалификации на 16 часов с занесением в госреестр.

Записывайтесь на практикум. Количество мест строго ограничено. Эксперт Сергей Верещагин будет напрямую отвечать на все вопросы слушателей. Набрать много людей не получится. Остается 8 мест из 45.

На практикуме разберемся в следующих вопросах.

1. Какие требования новых ФСБУ выполнять обязательно, а какие — менее важны.

Возможно ли выборочное применение требования этих стандартов конкретной организацией (здесь играем, здесь не играем, здесь через строчку, а тут вообще пропускаем)?

2. Как попытаться свести к минимуму возникающие разницы между бухгалтерским и налоговом учетом?

3. Главное. А что нам будет, если мы творчески подойдем к этому процессу?

Задайте вопрос куратору группы.

Подарок! Всем оплатившим практикум до 31 декабря дарим месяц доступа к нашему крутому сервису «Клерк.Консультации». Сможете задавать лучшим экспертам любые вопросы про налоги, учет, право, 1С. Количество вопросов не ограничиваем. Отвечаем за сутки.

Программа практикума

Модуль 1. Работа с ФСБУ 26/2020 и ФСБУ 6/2020

Тестирование по модулю 1.

Модуль 2. Отработка практических навыков работы с ФСБУ.

Онлайн-встреча практикум с преподавателем 31 января в 11-00 по мск (продолжительность около 2,5 часов)

Итоговое тестирование.

Что такое онлайн-практикум? Это полноценный курс повышения квалификации по самым практически важным темам. Главное — вы сможете напрямую общаться с преподавателем и задавать ему вопросы. Цель — научить вас работать по новым правилам.

Обучение не отвлечет вас от сдачи отчетности

Общее время, отведенное на программу по плану — неделя в конце января 2022 года. Но это вас не отвлечет от сдачи годовой отчетности. Фактически, вам надо будет в комфортном вам ритме изучить текстовые лекции, в один из дней присутствовать онлайн на 3-часовом вебинаре. Если вдруг не сможете — мы пришлем Вам запись и передадим Ваши вопросы лектору. И в конце пройти тест. После этого получите удостоверение о повышении квалификации.

Чему научитесь

Разбираться, кому и в каких ситуациях нужны новые ФСБУ

По-новому работать с ОС

Избегать типичных ошибок бухгалтеров

Понимать, на что можно закрыть глаза, а что точно придется изменять в учете

Записывайтесь на практикум.