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Распознайте, оцените и исправьте ошибку в учете. Курс для настоящих бухгалтеров

Для рубрики Обучение для бухгалтеров
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Если бухгалтер говорит, что не совершал ошибок в учете, значит, их пока просто не обнаружили. 

Причин для ошибок слишком много:

  • несовершенство законодательства,
  • заумные ФСБУ,
  • разъяснения налоговиков и Минфина.

Ну, и классика от начальства: «Главбух, мы тут приняли управленческое решение, а ты сделай так, чтобы оно было законным».

Поэтому гуру бухучета Сергей Верещагин подготовил авторский курс по исправлению ранее допущенных, а теперь выявленных ошибок в учете.

В курсе — общий алгоритм действий при выявлении допущенных ранее ошибок. Научитесь распознавать ошибку, оценивать и понимать, требует она исправлений или нет.

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Преподаватели

Сергей Верещагин – эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. 30+ лет опыта работы в бухгалтерии, 10+ книг по бухучету, 500+ публикаций в СМИ, спикер семинаров. Он разработал и ведет этот курс для вас.

Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика». Упаковала курс, разработала оценочные задания.

Учебные активности

В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с преподавателем Сергеем Верещагиным в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.

Программа курса

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Обнаружение ошибок в учете:

  • определение ошибки
  • ошибки, которые не исправляют
  • ошибки текущего периода
  • ошибки прошлого периода
  • ошибка обнаружена после сдачи отчетности, но до ее утверждения
  • ошибка обнаружена после утверждения отчетности за прошлый год

Порядок исправления ошибок и сдачи уточненных деклараций

  • Пример 1. Подрядчик не исполнил договор
  • Пример 2. Наша компания не исполнила договор
  • Пример 3. Завышена стоимость выполненных работ

Исправление ошибок в первичных документах бухгалтерского учета

Посмотреть полную программу курса 

Итоговый документ

Удостоверение о повышении квалификации на 25 часов. Заносим в ФИС ФРДО.

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