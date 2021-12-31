Распознайте, оцените и исправьте ошибку в учете. Курс для настоящих бухгалтеров

Если бухгалтер говорит, что не совершал ошибок в учете, значит, их пока просто не обнаружили.
Причин для ошибок слишком много:
- несовершенство законодательства,
- заумные ФСБУ,
- разъяснения налоговиков и Минфина.
Ну, и классика от начальства: «Главбух, мы тут приняли управленческое решение, а ты сделай так, чтобы оно было законным».
Поэтому гуру бухучета Сергей Верещагин подготовил авторский курс по исправлению ранее допущенных, а теперь выявленных ошибок в учете.
В курсе — общий алгоритм действий при выявлении допущенных ранее ошибок. Научитесь распознавать ошибку, оценивать и понимать, требует она исправлений или нет.
Преподаватели
Сергей Верещагин – эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. 30+ лет опыта работы в бухгалтерии, 10+ книг по бухучету, 500+ публикаций в СМИ, спикер семинаров. Он разработал и ведет этот курс для вас.
Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика». Упаковала курс, разработала оценочные задания.
Учебные активности
В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с преподавателем Сергеем Верещагиным в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.
Программа курса
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».
Обнаружение ошибок в учете:
- определение ошибки
- ошибки, которые не исправляют
- ошибки текущего периода
- ошибки прошлого периода
- ошибка обнаружена после сдачи отчетности, но до ее утверждения
- ошибка обнаружена после утверждения отчетности за прошлый год
Порядок исправления ошибок и сдачи уточненных деклараций
- Пример 1. Подрядчик не исполнил договор
- Пример 2. Наша компания не исполнила договор
- Пример 3. Завышена стоимость выполненных работ
Исправление ошибок в первичных документах бухгалтерского учета
Итоговый документ
Удостоверение о повышении квалификации на 25 часов. Заносим в ФИС ФРДО.