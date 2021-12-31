Распознайте, оцените и исправьте ошибку в учете. Курс для настоящих бухгалтеров

Если бухгалтер говорит, что не совершал ошибок в учете, значит, их пока просто не обнаружили.

Причин для ошибок слишком много:

несовершенство законодательства,

заумные ФСБУ,

разъяснения налоговиков и Минфина.

Ну, и классика от начальства: «Главбух, мы тут приняли управленческое решение, а ты сделай так, чтобы оно было законным».

Поэтому гуру бухучета Сергей Верещагин подготовил авторский курс по исправлению ранее допущенных, а теперь выявленных ошибок в учете.

В курсе — общий алгоритм действий при выявлении допущенных ранее ошибок. Научитесь распознавать ошибку, оценивать и понимать, требует она исправлений или нет. Записаться на курс

Преподаватели

Сергей Верещагин – эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. 30+ лет опыта работы в бухгалтерии, 10+ книг по бухучету, 500+ публикаций в СМИ, спикер семинаров. Он разработал и ведет этот курс для вас.

Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика». Упаковала курс, разработала оценочные задания.

Учебные активности

В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с преподавателем Сергеем Верещагиным в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.

Программа курса

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Обнаружение ошибок в учете:

определение ошибки

ошибки, которые не исправляют

ошибки текущего периода

ошибки прошлого периода

ошибка обнаружена после сдачи отчетности, но до ее утверждения

ошибка обнаружена после утверждения отчетности за прошлый год

Порядок исправления ошибок и сдачи уточненных деклараций

Пример 1. Подрядчик не исполнил договор

Пример 2. Наша компания не исполнила договор

Пример 3. Завышена стоимость выполненных работ

Исправление ошибок в первичных документах бухгалтерского учета

Итоговый документ

Удостоверение о повышении квалификации на 25 часов. Заносим в ФИС ФРДО.