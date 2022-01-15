Прослеживаемость товаров - 2022. Экспресс-курс для бухгалтеров

Команда «Клерка» подготовила онлайн-курс, который научит работать с национальной системой прослеживаемости товаров.

Важно – система предназначена не только для продавцов и покупателей. Она также для тех, у кого есть товары из списка прослеживаемости. Например, импортный монитор в офисе или холодильник.

Обязательно посмотрите список прослеживаемых товаров. И если в офисе или на складе они есть, подайте в налоговую уведомление об остатках по форме КНД 1169011. Подтвердить наличие товара поможет акт инвентаризации за 2021 год.

Все алгоритмы работы с прослеживаемыми товарами мы собрали в онлайн-курсе «Прослеживаемость товаров».

Для подписчиков «Клерк.Премиум» доступ к онлайн-курсу предоставляется бесплатно. До 31 декабря действует скидка на подписку 45%. Успеть подписаться>>>

Программа онлайн-курса

В курс входит 11 лекций.

Модуль 1. Введение

Модуль 2. Общие правила прослеживаемости импортных товаров

Модуль 3. Заполнение документов и сдача отчетности за товары, подлежащие прослеживаемости

Модуль 4. Отдельные случаи при прослеживаемости

Учиться (для подписчиков «Клерк.Премиум»)

Чему научитесь на онлайн-курсе

Сдавать отчетность с первого раза и без ошибок.

Проверять документы от контрагентов, которые обязаны использовать новые формы первички.

Знать и выполнять все новые правила по прослеживаемости.

Учиться (для подписчиков «Клерк.Премиум»)