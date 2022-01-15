Прослеживаемость товаров - 2022. Экспресс-курс для бухгалтеров

Команда «Клерка» подготовила онлайн-курс, который научит работать с национальной системой прослеживаемости товаров.
Важно – система предназначена не только для продавцов и покупателей. Она также для тех, у кого есть товары из списка прослеживаемости. Например, импортный монитор в офисе или холодильник.
Обязательно посмотрите список прослеживаемых товаров. И если в офисе или на складе они есть, подайте в налоговую уведомление об остатках по форме КНД 1169011. Подтвердить наличие товара поможет акт инвентаризации за 2021 год.
Все алгоритмы работы с прослеживаемыми товарами мы собрали в онлайн-курсе «Прослеживаемость товаров».
Для подписчиков «Клерк.Премиум» доступ к онлайн-курсу предоставляется бесплатно. До 31 декабря действует скидка на подписку 45%. Успеть подписаться>>>
Программа онлайн-курса
В курс входит 11 лекций.
Модуль 1. Введение
Модуль 2. Общие правила прослеживаемости импортных товаров
Модуль 3. Заполнение документов и сдача отчетности за товары, подлежащие прослеживаемости
Модуль 4. Отдельные случаи при прослеживаемости
Учиться (для подписчиков «Клерк.Премиум»)
Чему научитесь на онлайн-курсе
- Сдавать отчетность с первого раза и без ошибок.
- Проверять документы от контрагентов, которые обязаны использовать новые формы первички.
- Знать и выполнять все новые правила по прослеживаемости.
Учиться (для подписчиков «Клерк.Премиум»)