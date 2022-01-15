Как выбрать форму бизнеса. Онлайн-курс для бухгалтеров

Если в новом году вы планируете открыть бизнес, то первый вопрос - организационная форма. Выбрать ее поможет онлайн-курс «Как выбрать налоговый режим и форму бизнеса. Сравниваем ИП, самозанятых и ООО».
Для подписчиков «Клерк.Премиум» доступ к онлайн-курсу предоставляется бесплатно. До 9 января действует скидка на подписку 45%. Успейте подписаться>>>
Программа курса
В курс входит 14 лекций.
Модуль 1. Введение
Модуль 2. Выбор формы работы
Модуль 3. Налоговые режимы
Модуль 4. Особенности ИП
Модуль 5. Налог на профессиональный доход
Модуль 6. Документооборот
Модуль 7. Прекращение деятельности
Чему научитесь на курсе
- отвечать для себя на вечный вопрос: что выбрать ООО, ИП или самозанятость;
- видеть минусы и плюсы той или иной системы именно в вашей ситуации;
- избегать основных видов штрафов от налоговой.