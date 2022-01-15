Вебинары «Клерка»: обзор бесплатного обучения для бухгалтеров в январе 2022

Центр обучения «Клерка» проводит десятки мероприятий. В этом обзоре — обзор ближайших.

Вы сами выбираете как вам учиться — выбирать отдельные вебинары (платные и бесплатные) или подключить «Клерк.Премиум» и смотреть все без доплат плюс учиться на онлайн-курсах и получать неограниченные консультации от наших экспертов.

Январские бесплатные вебинары для бухгалтеров от «Клерка»

12 января 2022 г., в среду, 11:00 мск адвокат Константин Епифанов расскажет, что такого важного в договорах и к чему в них придираются налоговики при проверках. Будет и мастер-класс, как избежать ошибок.

13 января 2022 г., 11:00 мск, четверг — самое время заглянуть на вебинар к нашему постоянному лектору и эксперту Клерк.Консультаций Сергею Верещагину.

30 лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и выступления на семинарах — не только этим может похвастаться ведущий вебинара. Он еще и умеет завладеть вниманием публики, ведь он не ведет скучных монологов, а все показывает на конкретных примерах, да еще и объясняет просто и доступно. А в теме ФСБУ — это то, что надо.

На вебинаре вам расскажут о ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Важно! Если успеете заранее прислать в редакцию свои вопросы на e-mail snegovskaya@klerk.ru, то автор постарается хотя бы на часть из них ответить. Времени остается не так много — отправляйте ваши вопросы прямо сейчас!

Ох, как не хочется о грустном, но все таки придется — ФНС любит приглашать на «беседы» и директора и главбуха и к этому надо быть готовым. Причем сильно заранее. Так что 19 января 2022 г., в среду, в 10:00 мск обязательно найдите время посмотреть бесплатный вебинар л допросах.

Тем более, что вести его будут сразу два спикера — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting и Ксения Орлова — юрист Five Stones Consulting.

Максимум практических советов и полезной информации — не забудьте и директору ссылочку отправить.

«Клерк» очень много говорил в прошедшем 2021 году об управленческом учете. И неспроста. Бухгалтер для бизнеса, особенно, малого — это не только учетчик, который работает с документами и цифрами, он еще и аналитик. По крайней мере, должен им быть: подсказать, где выше расходы и почему, как оптимизировать налоговую нагрузку, сколько можно взять денег из бизнеса, чтобы не обанкротить его, или сколько вложить, как пресечь появление кассовых разрывов и с кем стоит пересмотреть условия сотрудничества (долой отсрочки злостным неплательщикам!).

24 января 2022 г., 11:00 мск встречаемся на вебинаре с Екатериной Носовой — предпринимателем и экспертом-практиком по управленческому учёту.

Вы узнаете о трендах в УУ в 2022 году, поймете зачем управленческий отчет и вам и директору и как это может повлиять на вашу карьеру.

В пятницу, 28 января 2022 г., в 11:00 по мск вас ждет еще одна одна важная (и бесплатная, помните?) встреча с экспертом — адвокат Вячеслав Василевский. Он подготовит вас к налоговым комиссиям.

Зачем что-то взыскивать, требовать, тратить силы на выездные проверки, если можно просто настойчиво попросить налогоплательщика добровольно уточнить свои налоговые обязательства.

Узнайте о рисках налоговых комиссий, своих правах и обязанностях сотрудников ФНС. Вячеслав знает, о чем говорит — за 2021 год он лично поучаствовал более чем в 50-ти подобных комиссиях.

ТОП записей вебинаров: смотреть записи можно по ссылкам

Об оптимизации налогообложения: НДС, налог на прибыль, взносы и НДФЛ, налоги с доходов собственника, рассказывает Мария Ильяшенко — преподаватель налогового права, член Ассоциации юристов России и Палаты налоговых консультантов РФ.

Юлия Жижерина, эксперт в области трудового права и управления персоналом за 1 час ответит на несколько важных вопросов для кадровика и бухгалтера:

Как оформить больничный лист и отправить сведения в ФСС? Какие изменения ждут охрану труда с марта 2022? Какие документы надо подготовить уже сейчас? Какие изменения произошли с отчетом СЗВ-ТД?

Здорово, если этих самых долгов и вовсе не будет, но иногда предугадать события невозможно, да и от ошибок в учете никто не застрахован. И если в результате у компании появляются долги перед бюджетом, то ФНС будет использовать все доступные способы их закрыть. В том числе привлечет к субсидиарной ответственности руководителя и бухгалтера.

Адвокат Вячеслав Василевский собрал интереснейший обзор судебной практики в духе «скандалы, интриги, расследования».

Например, вам станет известно, от каких налоговых инспекций налогоплательщикам доставалось больше всего и почему, а также на что были потрачены нервы предпринимателей в ходе налогового контроля в 2021 году.

Конечно, не обошлось и без общения на тему ФСБУ. Новые стандарты хоть и преследуют цель сближения российского учета со стандартами мировой практики, и в чем то упростить работу бухгалтера, но все же остаются для многих тайной за семью печатями. Канцелярский язык законодательства мешает понять смысл изменений, некоторые из которых глобальные в масштабах бухучета.

Анна Крысина, заместитель руководителя практики Финансового консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» по полочкам раскладывает изменения и доступно объясняет: что, где и как меняется. А еще демонстрирует реальные практические кейсы по применению стандартов.