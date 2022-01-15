Что делать, если внезапно понадобилось НКО

Некоммерческие организации широко распространены, но многие почти ничего не знают об особенностях законодательства в этой области.

НКО не запрещено вести предпринимательскую деятельность для извлечения дохода. Но это должно быть предусмотрено их уставами и служить достижению целей, ради которых НКО создана. Учет в НКО – тоже не простой.

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Программа курса

В курс входит 19 лекций.

Модуль 1. Введение

Модуль 2. Общие понятия

Модуль 3. Учет в НКО

Модуль 4. Учет отдельных операций

Модуль 5. Отчетность в НКО

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Чему научитесь на курсе

правильно выбирать форму и регистрировать НКО;

вести учет и сдавать отчетность;

правильно проводить кассовые операции и работать с ККТ в НКО.

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