Что делать, если внезапно понадобилось НКО

Некоммерческие организации широко распространены, но многие почти ничего не знают об особенностях законодательства в этой области.
НКО не запрещено вести предпринимательскую деятельность для извлечения дохода. Но это должно быть предусмотрено их уставами и служить достижению целей, ради которых НКО создана. Учет в НКО – тоже не простой.
Поэтому на «Клерке» открыт онлайн-курс «Некоммерческие организации: регистрация, учет, отчетность».
Для подписчиков «Клерк.Премиум» доступ к онлайн-курсу предоставляется бесплатно. До 9 января действует скидка на подписку 45%. Успейте подписаться>>>
Программа курса
В курс входит 19 лекций.
Модуль 1. Введение
Модуль 2. Общие понятия
Модуль 3. Учет в НКО
Модуль 4. Учет отдельных операций
Модуль 5. Отчетность в НКО
Чему научитесь на курсе
- правильно выбирать форму и регистрировать НКО;
- вести учет и сдавать отчетность;
- правильно проводить кассовые операции и работать с ККТ в НКО.