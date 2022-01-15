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Что делать, если внезапно понадобилось НКО

Для рубрики Учет в некоммерческих организациях
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Некоммерческие организации широко распространены, но многие почти ничего не знают об особенностях законодательства в этой области.

НКО не запрещено вести предпринимательскую деятельность для извлечения дохода. Но это должно быть предусмотрено их уставами и служить достижению целей, ради которых НКО создана. Учет в НКО – тоже не простой. 

Поэтому на «Клерке» открыт онлайн-курс «Некоммерческие организации: регистрация, учет, отчетность».

Для подписчиков «Клерк.Премиум» доступ к онлайн-курсу предоставляется бесплатно. До 9 января действует скидка на подписку 45%. Успейте подписаться>>>

Программа курса

В курс входит 19 лекций.

Модуль 1. Введение

Модуль 2. Общие понятия

Модуль 3. Учет в НКО

Модуль 4. Учет отдельных операций

Модуль 5. Отчетность в НКО

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Чему научитесь на курсе

  • правильно выбирать форму и регистрировать НКО;
  • вести учет и сдавать отчетность;
  • правильно проводить кассовые операции и работать с ККТ в НКО.

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