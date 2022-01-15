Почему бухгалтеры выбирают Центр обучения «Клерк»

Интернет, Инстаграмм, Фейсбук пестрят объявлениями о бухгалтерских курсах. Как отличить качественный курс от инфоцыганского? Расскажем в статье.

Выбирая одежду мы часто ориентируемся на цену. Чем дороже, тем качественнее. Для бухгалтерских курсов критерий цены не подходит, так как нет единых стандартов ценообразования. Цены устанавливают кто во что горазд.

Но есть один верный критерий – наличие образовательной лицензии у продавца курса. Например, Центр обучения «Клерк» работает на основании лицензии об образовательной деятельности №10037 от 23.07.2021 г.

Государство установило обязательные требования для тех, кто работает по лицензии. Хочешь, не хочешь, их приходится выполнять. Это повышает качество образовательных услуг.

Отличить курс по лицензии очень просто – по типу и итоговому документу.

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Тип курса и итоговый документ

По лицензии проводят курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Выдают удостоверения о повышении квалификации и дипломы о профессиональной переподготовке.

Если компания работает без лицензии, то она может называть свои курсы как угодно иначе – онлайн-курс, семинар, экспресс-курс, мини-курс и так далее. Выдают обычно сертификаты.

Такие курсы дешевле тех, что по лицензии. Ведь не требуется выполнять затратные лицензионные требования.

Это сказывается и на качестве программ.

Курс повышения квалификации vs онлайн-курс

Курсы повышения квалификации отличаются от онлайн-курсов. На курсе слушатель получает новые навыки, а не просто информацию. Он учиться уметь, а не просто знать.

Пример.

Ваш муж любит кексики. Вы решили научиться их печь.

Нашли в Инстаграмме онлайн-курс. Посмотрели и делаете вкусненько по рецепту. Получили сертификат. Муж доволен.

И тут пришла свекровь в гости, попробовала ваши кексики, предложила работать кондитером в соседнем кафе.

Вы прекрасно понимаете, что без официального документа о вашей кондитерской квалификации в кафе вас никто не возьмет. И даже сертификат не поможет. Нужен либо диплом поварского колледжа, либо диплом о профессиональной переподготовке кондитерского учебного заведения или в крайнем случае удостоверение о повышении квалификации.

Потому что только официальные образовательные документы гарантируют, что вы получили необходимые навыки выпекания кексов. А не только информацию о классных рецептах.

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Чем ценно удостоверение о повышении квалификации

Удостоверение о повышении квалификации – это документ об образовании. Такой же, как диплом института. Поэтому его не могут выдавать все, кто ни попадя. А только учебные заведения с государственной образовательной лицензией.

Центр обучения «Клерк» именно такое учебное заведение.

Мы работаем в рамках закона об образовании и обязаны выполнять все его требования также, как университеты, институты, колледжи. Мы работаем по тем же правилам, что и МГУ.

Удостоверение о повышении квалификации - это документ установленного образца. По старинке люди путают и требуют документы государственного образца. Но юридически это безграмотно.

Государство давно устранило государственный образец. И дало право таким учебным заведениям, как Центр обучения «Клерк», устанавливать свой собственный образец. Именно поэтому оно называется установленного образца.

Наше удостоверение создано по образцу Стенфордского университета. Вы можете встретить нарекание, что оно не похоже на обычное удостоверение.

Например, вот такое:

Это потому, что наш курс повышения квалификации создан не по устаревшим методикам, а по инновационным новейшим принципам педагогического дизайна. Поэтому и удостоверение у нас не «олдовое», а современное.

При этом полностью соответствует всем требованиям российского законодательства об образовании.

Подтверждение тому – все сведения об удостоверении о повышении квалификации будут представлены в государственном реестре документов об образовании (ФИС ФРДО).

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Что такое ФИС ФРДО

ФИС ФРДО расшифровывается Федеральная Информационная Система «Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

Это единственный официальный (государственный) реестр всех выданных дипломов и удостоверений. Ведет его Рособрнадзор. Рособрнадзор строго контролирует, чтобы в Реестр вносили только официальные удостоверения о повышении квалификации.

Теперь работодатели проверяют подлинность документов в этом Реестре на сайте Рособрнадзора.

Что значит «по профстандарту Бухгалтер»

Чтобы уверенно себя чувствовать в профессии, бухгалтерам важно как отче наш знать свой профессиональный стандарт «Бухгалтер». Поэтому курсы Центра обучения «Клерк» написаны в строгом соответствии с профстандартом.

Некоторые бухгалтеры могут возразить, мол в законе нет обязательного требования, чтобы соответствовать профстандарту. Это ловушка для самого же бухгалтера.

Законодатели поступили хитро. Они не стали обязывать физлиц получать официальные свидетельства о соответствии профстандарту (хотя такие мысли у них были). Но они внесли в Трудовой кодекс поправки, которые обязали работодателей следить за тем, чтобы их сотрудники соответствовали профстандартам.

Поэтому те бухгалтеры, кто не обеспокоен соответствием профстандарту, рискуют выпасть из профессионального сообщества.

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