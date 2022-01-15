Бухгалтерский аутсорсинг, за который мы отвечаем репутацией

«Клерк» уже 20 лет прочно ассоциируется с бухгалтерией. За это время мы накопили сильную профессиональную экспертизу и собрали команду лучших бухгалтеров и экспертов со всей России.
Пришло время действовать! Мы открыли сервис «Клерк.Бухгалтерия»: это полное бухгалтерское обслуживание для компаний на ОСНО, упрощенке, патенте и даже немного больше. Полный список услуг включает 70 позиций.
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Кому подойдут услуги «Клерк.Бухгалтерии»
К специалистам сервиса можно обратиться как за целой бухгалтерией, так и за разовыми бухгалтерскими и юридическими услугами. Это удобно.
«Клерк.Бухгалтерия» для:
- компаний крупного, среднего и малого бизнеса. Они обращаются за восстановлением учета, налоговой оптимизацией, оформлением касс, кадровым учетом или передачей на аутсорс бухгалтерии филиала, подразделения.
- индивидуальных предпринимателей. Обычно они хотят не вникать в бухгалтерские тонкости, но платить поменьше налогов. Специалисты сервиса проанализируют бизнес и дадут рекомендации, как законно уменьшить налоговую нагрузку. При желании возьмут на себя всю отчетность.
- генеральных директоров и главных бухгалтеров. Часто в компании возникают мелкие задачи, на которые просто нет времени: открыть/закрыть филиал, внести изменения в учредительные документы. Их можно также отдать в наш сервис. Он также может стать безотказным помощником главбуху в сложных ситуациях – срочная разблокировка счета, налоговая проверка.
Все услуги гораздо дешевле, чем кажется. Узнать тарифы>>>
Что мы гарантируем
Во-первых, вы получите высококлассных опытных специалистов. Наши бухгалтеры имеют большой стаж работы и регулярно повышают квалификацию.
Во-вторых, по любым вопросам лучшие эксперты «Клерка» бесплатно проконсультируют вас за 24 часа (чаще быстрее).
Все клиенты «Клерк.Бухгалтерии» получают в подарок доступ к «Клерк.Консультациям».
В-третьих, мы своими деньгами гарантируем качество наших услуг. Компенсируем штрафы и пени, если они возникли по нашей вине. Наша ответственность закреплена в договоре.