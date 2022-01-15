Бухгалтерский аутсорсинг, за который мы отвечаем репутацией

«Клерк» уже 20 лет прочно ассоциируется с бухгалтерией. За это время мы накопили сильную профессиональную экспертизу и собрали команду лучших бухгалтеров и экспертов со всей России.

Пришло время действовать! Мы открыли сервис «Клерк.Бухгалтерия»: это полное бухгалтерское обслуживание для компаний на ОСНО, упрощенке, патенте и даже немного больше. Полный список услуг включает 70 позиций.

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Кому подойдут услуги «Клерк.Бухгалтерии»

К специалистам сервиса можно обратиться как за целой бухгалтерией, так и за разовыми бухгалтерскими и юридическими услугами. Это удобно.

«Клерк.Бухгалтерия» для:

компаний крупного, среднего и малого бизнеса. Они обращаются за восстановлением учета, налоговой оптимизацией, оформлением касс, кадровым учетом или передачей на аутсорс бухгалтерии филиала, подразделения.

Они обращаются за восстановлением учета, налоговой оптимизацией, оформлением касс, кадровым учетом или передачей на аутсорс бухгалтерии филиала, подразделения. индивидуальных предпринимателей. Обычно они хотят не вникать в бухгалтерские тонкости, но платить поменьше налогов. Специалисты сервиса проанализируют бизнес и дадут рекомендации, как законно уменьшить налоговую нагрузку. При желании возьмут на себя всю отчетность.

Обычно они хотят не вникать в бухгалтерские тонкости, но платить поменьше налогов. Специалисты сервиса проанализируют бизнес и дадут рекомендации, как законно уменьшить налоговую нагрузку. При желании возьмут на себя всю отчетность. генеральных директоров и главных бухгалтеров. Часто в компании возникают мелкие задачи, на которые просто нет времени: открыть/закрыть филиал, внести изменения в учредительные документы. Их можно также отдать в наш сервис. Он также может стать безотказным помощником главбуху в сложных ситуациях – срочная разблокировка счета, налоговая проверка.

Все услуги гораздо дешевле, чем кажется. Узнать тарифы>>>

Что мы гарантируем

Во-первых, вы получите высококлассных опытных специалистов. Наши бухгалтеры имеют большой стаж работы и регулярно повышают квалификацию.

Во-вторых, по любым вопросам лучшие эксперты «Клерка» бесплатно проконсультируют вас за 24 часа (чаще быстрее).

Все клиенты «Клерк.Бухгалтерии» получают в подарок доступ к «Клерк.Консультациям».

В-третьих, мы своими деньгами гарантируем качество наших услуг. Компенсируем штрафы и пени, если они возникли по нашей вине. Наша ответственность закреплена в договоре.

Убедитесь в надежности сами>>>