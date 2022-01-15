Годовая бухгалтерская отчетность за 2021. Мастер-класс от лектора Рабиновича

Известный аудитор раскроет все тонкости заполнения бухотчетности с учетом ФСБУ. Простым языком. Уникальный экспресс курс повышения квалификации: 1) послушайте 3-часовой онлайн мастер-класс от известного аудитора Альмина Рабиновича 2) проверьте полученные знания на тесте 3) получите официальное удостоверение о повышении квалификации на 16 часов с занесением в госреестр.

Чему научитесь

Лектор понятным языком расскажет:

как бухгалтерам разбираться в Рекомендациях Минфина аудиторам по проверке отчетности за 2021 год. То есть вы сами научитесь понимать, каких ошибок надо избегать.

про представление годовой отчетности в ГИР БО. И про то, как изменять там данные.

что надо учесть из ФСБУ 5/2019 «Запасы» в годовой отчетности.

в годовой отчетности. когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.

И самое главное ⏤ во время онлайн-встречи аудитор Альмин Рабинович ответит на все ваши вопросы.

А если мало времени на обучение?

Ну, вот тогда этот экспресс-курс именно для Вас. В течение одной недели вам надо выделить 1) пару часов на изучение тестовых лекций 2) 3 часа на вебинар, который пройдет 4 февраля 3) час на итоговое тестирование.

Кто автор курса

Гуру бухгалтерского учета, всеми любимый Альмин Моисеевич Рабинович. Пожалуй, главный лектор страны по теме бухотчетности.

Почему не можем набрать большие группы и стоит поторопиться с записью

Потому что это не видео-лекции, а живой мастер-класс, цель которого ответить на все ваши вопросы. Лектор не сможет сделать этого при потоке в 100 человек. Поэтому на курсе всего 30 мест, 14 из которых заняты. Поторопитесь.

Что получите

По итогам вебинара и прохождения теста вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации на 16 часов. Его мы занесем в госреестр ФИС ФРДО. Там данные о нем сможет увидеть ваш работодатель.

Наше удостоверение создано по образцу Стэнфордского университета. Это потому, что наш курс повышения квалификации создан не по устаревшим методикам, а по инновационным принципам педагогического дизайна. Поэтому и удостоверение у нас не «олдовое», а современное.