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Пять в одном: курс повышения квалификации 120 часов про все новые ФСБУ

Для рубрики ФСБУ
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Сейчас идет кардинальное изменение бухгалтерского учета. Меняется порядок, которого мы придерживались последние 20 лет. Чтобы не отстать от общего процесса, уже сейчас необходимо хорошо разбираться в пяти ФСБУ:

  • ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». 
  • ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
  • ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
  • ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
  • ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Поэтому мы открываем набор на глобальный на 120 часов курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ».

Да – все пять ФСБУ в одном курсе!

На курсе вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям. Вы получите знания, без которых сегодня не обойтись востребованному специалисту.

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Преподаватели курса

Елена Васильева – аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, автор книг.

Сергей Верещагин – признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

Надежда Камышева – глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика». Упаковала курс, разработала оценочные задания.

Учебные активности

В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с одним из преподавателей в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.

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Что получите

По итогам курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации на 120 часов. Его мы занесем в госреестр ФИС ФРДО. Там данные о нем сможет увидеть ваш работодатель.

Наше удостоверение создано по образцу Стэнфордского университета. Это потому, что наш курс повышения квалификации создан не по устаревшим методикам, а по инновационным принципам педагогического дизайна. Поэтому и удостоверение у нас не «олдовое», а современное.

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