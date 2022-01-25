Совершенствуйте навыки в Центре обучения «Клерка». Доверяйте ему так, как вы доверяете «Клерку»

Центр обучения «Клерка» – это солидная образовательная организация, которая работает по лицензии об образовательной деятельности №10037.

Мы стремимся к тому, чтобы бухгалтеры в нашем Центре усовершенствовали профессиональные навыки и получили удовольствие от учебы. А это самая сложная задача.

Вы замечали, что экспертов, которые знают, как правильно работать много, а людей, которые обожают учиться мало?

Нежелание учиться – естественно для человека, и не стоит за него себя ругать. Можно создать условия, при которых вечером захочется открыть курс, а не сериал.

В Центре обучения «Клерка» такие условия нашли.

Закрытый телеграмм-чат

В закрытом телеграмм-чате курса слушатели общаются с преподавателями, кураторами, администрацией. Это самый эффективный способ быстро решить любые вопросы. Такой подход мотивирует слушателей к продвижению по курсу. В чате каждый день что-то происходит.

В чате:

подскажут ответ на сложный вопрос теста;

предупреждают о скорой онлайн-встрече с преподавателем;

скажут, на каком этапе курса находится группа;

пришлют дополнительные материалы по курсу;

сообщают, получены ли ваши документы.

Да и просто в нем очень душевно.

Онлайн-встреча с преподавателем

Обычно онлайн-курсы не подразумевают контакта слушателя с преподавателем. Но это снижает эффективность обучения.

На курсах «Клерка» мы организуем встречу с преподавателем. На таких встречах преподаватели стремятся дать еще больше материала по теме курса, а также отвечают на накопившиеся вопросы.

Но это не означает, что нужно ждать встречу, чтобы получить ответ на свой вопрос. Все ответы слушатели получают сразу через телеграмм-канал.

Гарантия возврата денег

В договоре со слушателем прописана гарантия возврата денег в том случае, если после начала учебы что-то пошло не так.

Бывает, что жизненные обстоятельства не позволяют учится, а оплата уже произведена.

По договору мы гарантируем 100% возврат тем, кто изучил первый модуль, но не сдал первое тестирование. Мы не ограничиваем возврат временными рамками, например, в течение первых 7 дней. Бухгалтеры – народ занятой, поэтому не все могут приступить сразу же в течение недели.

Большой выбор курсов

Сейчас в Центре обучения «Клерк» идет набор на 10 курсов повышения квалификации:

Управленческий учет: с нуля до внедрения.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2021.

Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ.

ФСБУ 6 и ФСБУ 26: новые правила для бухгалтеров с 2022 года.

Начисление страховых взносов: отчетность, тарифы, типичные ошибки.

Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля.

Применение ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Исправление ошибок в учете.

Работа с договорами: правовые навыки для бухгалтера.

Законные способы снижения ФОТ: помогите директору сэкономить.

Выбрать курс в Центре обучения «Клерк»>>>

Совсем скоро

В ближайшее время мы откроем набор в группы на курсы:

Госзакупки для бухгалтера и предпринимателя.

Финансовый менеджер.

Бухгалтер на УСН (уровень 5, код А).

Финансовый аналитик.

Инвестиции: личные финансы.

Бухгалтер по зарплате (уровень 5, код А).

Загрузка...