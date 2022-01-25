Совершенствуйте навыки в Центре обучения «Клерка». Доверяйте ему так, как вы доверяете «Клерку»

Центр обучения «Клерка» – это солидная образовательная организация, которая работает по лицензии об образовательной деятельности №10037.
Мы стремимся к тому, чтобы бухгалтеры в нашем Центре усовершенствовали профессиональные навыки и получили удовольствие от учебы. А это самая сложная задача.
Вы замечали, что экспертов, которые знают, как правильно работать много, а людей, которые обожают учиться мало?
Нежелание учиться – естественно для человека, и не стоит за него себя ругать. Можно создать условия, при которых вечером захочется открыть курс, а не сериал.
В Центре обучения «Клерка» такие условия нашли.
Закрытый телеграмм-чат
В закрытом телеграмм-чате курса слушатели общаются с преподавателями, кураторами, администрацией. Это самый эффективный способ быстро решить любые вопросы. Такой подход мотивирует слушателей к продвижению по курсу. В чате каждый день что-то происходит.
В чате:
- подскажут ответ на сложный вопрос теста;
- предупреждают о скорой онлайн-встрече с преподавателем;
- скажут, на каком этапе курса находится группа;
- пришлют дополнительные материалы по курсу;
- сообщают, получены ли ваши документы.
Да и просто в нем очень душевно.
Онлайн-встреча с преподавателем
Обычно онлайн-курсы не подразумевают контакта слушателя с преподавателем. Но это снижает эффективность обучения.
На курсах «Клерка» мы организуем встречу с преподавателем. На таких встречах преподаватели стремятся дать еще больше материала по теме курса, а также отвечают на накопившиеся вопросы.
Но это не означает, что нужно ждать встречу, чтобы получить ответ на свой вопрос. Все ответы слушатели получают сразу через телеграмм-канал.
Гарантия возврата денег
В договоре со слушателем прописана гарантия возврата денег в том случае, если после начала учебы что-то пошло не так.
Бывает, что жизненные обстоятельства не позволяют учится, а оплата уже произведена.
По договору мы гарантируем 100% возврат тем, кто изучил первый модуль, но не сдал первое тестирование. Мы не ограничиваем возврат временными рамками, например, в течение первых 7 дней. Бухгалтеры – народ занятой, поэтому не все могут приступить сразу же в течение недели.
Большой выбор курсов
Сейчас в Центре обучения «Клерк» идет набор на 10 курсов повышения квалификации:
- Управленческий учет: с нуля до внедрения.
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2021.
- Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ.
- ФСБУ 6 и ФСБУ 26: новые правила для бухгалтеров с 2022 года.
- Начисление страховых взносов: отчетность, тарифы, типичные ошибки.
- Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля.
- Применение ФСБУ 5/2019 «Запасы».
- Исправление ошибок в учете.
- Работа с договорами: правовые навыки для бухгалтера.
- Законные способы снижения ФОТ: помогите директору сэкономить.
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Совсем скоро
В ближайшее время мы откроем набор в группы на курсы:
- Госзакупки для бухгалтера и предпринимателя.
- Финансовый менеджер.
- Бухгалтер на УСН (уровень 5, код А).
- Финансовый аналитик.
- Инвестиции: личные финансы.
- Бухгалтер по зарплате (уровень 5, код А).