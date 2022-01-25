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Совершенствуйте навыки в Центре обучения «Клерка». Доверяйте ему так, как вы доверяете «Клерку»

Для рубрики Обучение для бухгалтеров
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Центр обучения «Клерка» – это солидная образовательная организация, которая работает по лицензии об образовательной деятельности №10037.

Мы стремимся к тому, чтобы бухгалтеры в нашем Центре усовершенствовали профессиональные навыки и получили удовольствие от учебы. А это самая сложная задача.

Вы замечали, что экспертов, которые знают, как правильно работать много, а людей, которые обожают учиться мало?

Нежелание учиться – естественно для человека, и не стоит за него себя ругать. Можно создать условия, при которых вечером захочется открыть курс, а не сериал.

В Центре обучения «Клерка» такие условия нашли.

Закрытый телеграмм-чат

В закрытом телеграмм-чате курса слушатели общаются с преподавателями, кураторами, администрацией. Это самый эффективный способ быстро решить любые вопросы. Такой подход мотивирует слушателей к продвижению по курсу. В чате каждый день что-то происходит.

В чате:

  • подскажут ответ на сложный вопрос теста; 
  • предупреждают о скорой онлайн-встрече с преподавателем;
  • скажут, на каком этапе курса находится группа;
  • пришлют дополнительные материалы по курсу;
  • сообщают, получены ли ваши документы.

Да и просто в нем очень душевно.

Онлайн-встреча с преподавателем

Обычно онлайн-курсы не подразумевают контакта слушателя с преподавателем. Но это снижает эффективность обучения.

На курсах «Клерка» мы организуем встречу с преподавателем. На таких встречах преподаватели стремятся дать еще больше материала по теме курса, а также отвечают на накопившиеся вопросы.

Но это не означает, что нужно ждать встречу, чтобы получить ответ на свой вопрос. Все ответы слушатели получают сразу через телеграмм-канал.

Гарантия возврата денег

В договоре со слушателем прописана гарантия возврата денег в том случае, если после начала учебы что-то пошло не так.

Бывает, что жизненные обстоятельства не позволяют учится, а оплата уже произведена.

По договору мы гарантируем 100% возврат тем, кто изучил первый модуль, но не сдал первое тестирование. Мы не ограничиваем возврат временными рамками, например, в течение первых 7 дней. Бухгалтеры – народ занятой, поэтому не все могут приступить сразу же в течение недели.

Большой выбор курсов

Сейчас в Центре обучения «Клерк» идет набор на 10 курсов повышения квалификации:

  • Управленческий учет: с нуля до внедрения.
  • Годовая бухгалтерская отчетность за 2021.
  • Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ.
  • ФСБУ 6 и ФСБУ 26: новые правила для бухгалтеров с 2022 года.
  • Начисление страховых взносов: отчетность, тарифы, типичные ошибки.
  • Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля.
  • Применение ФСБУ 5/2019 «Запасы».
  • Исправление ошибок в учете.
  • Работа с договорами: правовые навыки для бухгалтера.
  • Законные способы снижения ФОТ: помогите директору сэкономить.

Выбрать курс в Центре обучения «Клерк»>>>

Совсем скоро

В ближайшее время мы откроем набор в группы на курсы:

  • Госзакупки для бухгалтера и предпринимателя.
  • Финансовый менеджер.
  • Бухгалтер на УСН (уровень 5, код А). 
  • Финансовый аналитик.
  • Инвестиции: личные финансы.
  • Бухгалтер по зарплате (уровень 5, код А).
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