Годовой отчет - 2021 и новые ФСБУ

При составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год надо учесть новые ФСБУ, а именно:

начало обязательного применения ФСБУ 5/2019 «Запасы»,

возможность досрочного применения организацией еще трех новых стандартов: ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

ФСБУ 5/2019 «Запасы»

С 01 января 2021 года ФСБУ 5/2019 «Запасы» обязателен, а ранее действующее ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и методические указания к нему утратили силу.

Запасы — это активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев (п. 3 ФСБУ 5/2019).

К запасам с 2021 года могут быть отнесены не только сырье, материалы, готовая продукция и товары, но и незавершенное производство, а также объекты недвижимости, объекты интеллектуальной собственности (результаты интеллектуальной деятельности), приобретенные или создаваемые для продажи.

Порядок оценки запасов

Пересмотрен порядок оценки запасов:

запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, а в отдельных случаях по справедливой стоимости;

введены обязательная проверка запасов на обесценение и учет изменения их стоимости путем обязательного формирования резерва под обесценение.

Что надо отразить в пояснениях к бухгалтерской отчетности

По ФСБУ 5/2019 в пояснениях к бухгалтерской отчетности необходимо отразить информацию:

о порядке перехода на ФСБУ 5/2019: ретроспективно или перспективно;

о неприменении положений стандарта к запасам, приобретенным для управленческих нужд;

по сверке остатков запасов на начало и конец отчетного периода и движения запасов за отчетный период (в разрезе фактической себестоимости и обесценения);

о способах расчета себестоимости запасов;

о последствиях изменения способов расчета себестоимости запасов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом);

об авансах (предварительной оплате, задатках), уплаченных в связи с приобретением (созданием) запасов.

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности

С учетом существенности в бухгалтерской отчетности отразите:

а) балансовую стоимость запасов на начало и конец отчетного периода;

б) сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода и движения запасов за отчетный период;

в) в случае восстановления резерва под обесценение причины, которые привели к увеличению чистой стоимости продажи запасов;

г) балансовую стоимость запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге;

д) способы расчета себестоимости запасов;

е) последствия изменения способов расчета себестоимости запасов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом);

ж) авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов.

б) сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода и движения запасов за отчетный период;

в) в случае восстановления резерва под обесценение причины, которые привели к увеличению чистой стоимости продажи запасов;

г) балансовую стоимость запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге;

д) способы расчета себестоимости запасов;

е) последствия изменения способов расчета себестоимости запасов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом);

ж) авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов.

Если информация об отдельных видах запасов (материалах, товарах, готовой продукции и др.) является существенной, то ее необходимо выделить по самостоятельно введенным строкам, детализирующих показатель строки 1210.

По какой строке баланса отражаем запасы

Данные об авансах (предоплате, задатках) отражаются по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса, а если эта информация существенна, то отдельной строкой к строке 1230.

Порядок отражения запасов в бухгалтерском балансе прежний — по строке 1210 «Запасы», за вычетом резерва под обесценение (п. 35 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»).

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» стало обязательным к применению с 1 января 2022 года, но организации могли начать применять их досрочно, раскрыв эти факты в отчетности.

ФСБУ 6/2020 допускает два способа начала применения стандарта: ретроспективный (п. 48 ФСБУ 6/2020) или альтернативный (п. 49 ФСБУ 6/2020).

При ретроспективном переходе:

нужно скорректировать остатки по счетам 01 «Основные средства», 03 «Доходные вложения в материальные ценности», 02 «Амортизация» на дату начала применения нового стандарта таким образом, как если бы он применялся всегда, с отнесением возникших разниц на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;

при составлении бухгалтерской отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 необходимо пересчитать сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному (например, если компания переходит на применение ФСБУ 6/2020 с 2021 года, то в бухгалтерском балансе придется скорректировать показатели на 31 декабря 2020 год и на 31 декабря 2019 года, а в отчете о финансовых результатах — пересчитать показатели за 2020 год).

Если же организация не может с достаточной надежностью пересчитать сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, ретроспективный способ не может применяться (п. 15 ПБУ 1/2008).

При применении альтернативного способа отражения последствий изменения учетной политики — производится единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на дату перехода и без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности.

По какой строке в балансе отражаем основные средства

В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по строке 1150 «Основные средства». Объекты основных средств отражаются по первоначальной (или переоцененной) стоимости за вычетом накопленной амортизации и обесценения.

При этом по этой строке отражаются не только объекты основных средств, используемые в деятельности организации, а также суммы капитальных вложений в объекты основных средств.

По данной строке также должны быть отражены суммы авансов, предварительной оплаты работ, услуг, связанных, со строительством или приобретением объектов основных средств за вычетом НДС (пп. «а» п. 11, пп. «г» п. 23 ФСБУ 26/2020, письмо Минфина России от 24.01.2011 N 07-02-18/01).

По строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» отражаются объекты, предназначенных для сдачи в аренду и (или) получения дохода от прироста их стоимости.

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

Также и ФСБУ 26/2020 допускает отражение последствий изменения учетной политики в связи с началом применения стандарта ретроспективно (п. 25 ФСБУ 26/2020) или перспективно (п. 26 ФСБУ 26/2020).

Ретроспективное применение означает, что стандарт как будто бы применялся всегда.

Перспективное — стандарт будет распространяться только на те факты, которые случились после фактического его внедрения в работу. Данные, которые формировались раньше, корректировке не подлежат.

Существенная для организации информация о капитальных вложениях может быть раскрыта в дополнительно введенных строках, детализирующих строки 1150 и 1160.

Капитальные вложения отражаются по сумме фактических затрат на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление основных средств за вычетом их обесценения.

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Применение данного стандарта стало обязательным 2022 года. Но его можно было применять и ранее, то есть в этом случае при подготовке бухгалтерской отчетности за 2021 год «досрочники» должны учитывать требования этого ФСБУ.

При применении ФСБУ 25/2018 разрешен только ретроспективный переход, то есть последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 отражаются в бухгалтерском учете в межотчетный период, а точнее на 31 декабря, но учитываются и раскрываются в бухгалтерской отчетности уже за период, начиная с которого применяется стандарт.

С учетом требований п. 47 МСФО (IFRS) 16 «Аренда» возможны два способа представления такой информации:

по строке 1150 «Основные средства» (в отношении арендованных основных средств);

по отдельной самостоятельно выделенной строке.

Данные допущения обязательно отражаются в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

В балансе должны быть отражены «развернутые» сведения об активах и обязательствах компании на основании данных аналитического учета, кроме случаев, когда свернутое представление данных предусмотрено соответствующими положениями по бухгалтерскому учету.

Что нужно отразить в пояснениях о новых ФСБУ

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрывают и дополняют информацию, отраженную в формах бухгалтерской отчетности, обеспечивая пользователей дополнительными данными, которые нецелесообразно включать в бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, но которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении.

Данные нужно привести минимум за два года — отчетный и предшествующий отчетному (п. 10 ПБУ 4/99).

По новым ФСБУ нужно отразить: