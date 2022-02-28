Бесплатные вебинары «Клерка»: что нужно посетить на этой неделе

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28.02 про требования налоговиков

Хит «Клерка» – мастер-класс по ответам на требования из налоговой. Что написать в ответе на требование, чтобы они отстали. Известный юрист Мария Ильяшенко разберет реальные требования в прямом эфире.

Посмотрите на все виды требований:

по камеральным проверкам;

по белым зарплатам;

по контрагентам;

по конкретным сделкам;

по убыточности.

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28.02 про субсидиарку

Генеральный директор юридической компании «Игумнов Групп» Дмитрий Игумнов расскажет про защиту от привлечения к субсидиарной ответственности топ-менеджеров и собственников компании. Он поможет защитить себя и свое личное имущество от финансовых претензий налоговиков.

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01.03 про предпроверочный анализ

Предпроверочный анализ – это та стадия, когда налоговики присматриваются к компании на предмет, ставить ее в план проверок или нет. Они достаточно детально ее изучают со всех сторон. Спикер вебинара Наринэ Беглярова сама проработала в налоговых органах 12 лет. На вебинаре поделится с вами методами налоговиков.

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02.03 про кадры

Спикер Ольга Косинова расскажет про переход кадровой службы на ЭДО. Приведет реальные практические кейсы по переходу. Расскажет о различных системах электронного документооборота, и о том, как организовать взаимодействие с работниками в рамках КЭДО – подписание соглашений, получение ЭЦП и пр.

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03.03 про капвложения

С практикующим аудитором Ольгой Пожидаевой поговорим про сложные вопросы ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Например:

условия, которые необходимо одновременно соблюсти, чтобы признать капвложения в учете;

в какой момент капвложения становятся основными средствами;

как скорректировать учетную политику.

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04.03 про налоговые проверки

Известный налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова проводит самые интересные вебинары про налоговые проверки, так как постоянно приводит примеры из жизни. Она даст конкретные практические советы на 2022 год по общению с налоговиками.

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04.03 про управленческий учет

Популярный бухгалтерский блогер, руководитель бухгалтерской компании Лариса Магафурова расскажет про управленческие отчеты. Зачем они нужны бухгалтерам и как их составлять. На примерах покажет матрицу операционной деятельности.

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