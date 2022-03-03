Служба 911 для бухгалтеров и предпринимателей – «Клерк.Консультации»

Эксперты «Клерк.Консультаций» переведены в усиленный режим. Их задача отвечать на ваши вопросы круглосуточно. А ответ отправлять в считанные часы, а лучше минуты.

Мы все впервые в этом кризисе. Проблемы пандемии на фоне сегодняшней ситуации кажутся детскими. Валюта запрещена, поставки прекращены, банки под санкциями.

Нас всех волнует:

❓повышение ключевой ставки до 20% – какие последствия для бухгалтера;

❓что делать с деньгами, чтобы пережить кризис без потерь;

❓отключение от SWIFT – последствия для бизнеса;

❓надо ли снимать наличные и переживать за вклады;

❓поддержит ли государство бизнес и куда обращаться за помощью.

Сейчас важно не растеряться и принять меры для сохранения компании на плаву. Для этого нужно унять эмоции, отключиться от негативных новостей и сосредоточиться на сиюминутных проблемах компании. И как только появился вопрос, моментально получить на него грамотный пошаговый алгоритм действий.

Мы в «Клерк.Консультациях» аккумулируем ваши вопросы и оперативно получаем ответы от экспертов. Это очень ускоряет работу. Поскольку вопросы однотипные, удается почти моментально найти нужный ответ и отправить.

Подписчики «Клерк.Премиум» могут задавать сколько угодно вопросов в «Клерк.Консультациях». Чтобы эта возможность стала доступна всем в кризис, мы снизили вдвое цену на подписку. Узнать антикризисную стоимость>>

Ведь поддержка экспертов сейчас это не дополнительный инструмент, а предмет первой необходимости.

Кроме того, мы увеличили число разборов новой нормативки, которая появляется каждый день. Для этой работы редакция переведена в режим с 8 до 00 часов.

Еженедельно мы организуем от 5 до 10 вебинаров по антикризисной тематике и отправляем видеозаписи подписчикам.