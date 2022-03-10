Срочные бесплатные вебинары этой недели: про липовые документы, налоговую выгоду и работу в стрессе

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09.03 про работу бухгалтера в условиях кризиса
Бизнес-психолог Ирина Морозова объяснит механизмы, которые позволят быть спокойным в сегодняшней стрессовой ситуации. Это важно для бухгалтера, ведь работа идет с цифрами и деньгами.
На вебинаре рассмотрим:
- как сохранить работу в условия неопределенности;
- 5 советов, чтобы стабилизировать свое состояние;
- как быть островком спокойствия для своей семьи, сотрудников и коллег.
10.03 про необоснованную налоговую выгоду
Как налоговики устанавливали необоснованную налоговую выгоду в прошлом году, как будут в этом и чего нам дальше ждать от налоговиков? Об этом поговорим с практикующим юристом Антоном Свирякиным.
11.03 про липовые документы
По вашим просьбам организовали встречу с адвокатом Натальей Никольской. Она подробно расскажет о том, как налоговики понимают, что бухгалтерский документ сляпан ночью на коленке, а не выдан вовремя. А главное, что делать, чтобы не приходилось прибегать к экстренным мерам.
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