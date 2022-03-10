Срочно! Последние дни набора в группу на курс по пяти новым ФСБУ

Бухучет кардинально изменился. Чтобы остаться в профессии, нужно уже сейчас хорошо разбираться в пяти новых ФСБУ:

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

ФСБУ 5/2019 «Запасы».

❗️Работать по старым правилам уже нельзя. Новые стандарты изменили не только учет. Они отразились на налогах.

15 марта начнутся занятия на курсе повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ».

Вместе с преподавателями вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям. Вы получите знания, без которых сегодня не обойтись востребованному специалисту.

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Преподаватели курса

Елена Васильева – аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, автор книг.

Сергей Верещагин – признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

Надежда Камышева – глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика». Упаковала курс, разработала оценочные задания.

Каждый день консультации в чате

В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с одним из преподавателей в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.

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На курсе вы научитесь: Разбираться, кому и в каких ситуациях нужны новые ФСБУ.

По-новому работать с документами, договорами, проводками.

Избегать типичных ошибок бухгалтеров.

Понимать, на что можно закрыть глаза, а что точно придется изменять в учете.

Удостоверение о повышении квалификации

По итогам курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации на 120 часов. Его мы занесем в госреестр ФИС ФРДО. Там данные о нем сможет увидеть ваш работодатель.

Наше удостоверение создано по образцу Стэнфордского университета. Это потому, что наш курс повышения квалификации создан не по устаревшим методикам, а по инновационным принципам педагогического дизайна. Поэтому и удостоверение у нас не «олдовое», а современное.

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Как получить скидку

Сейчас бухгалтеры в сложном положении. С одной стороны экономическая ситуация, а с другой – без этих знаний дальше работать просто невозможно. Наши сотрудники это прекрасно понимают. Подайте заявку на курс, вам перезвонит наш менеджер. Спросите у него про скидку.

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