Пакет экстренных вебинаров на этой неделе. Участие бесплатно

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15.03 про ВЭД

Руководитель аудиторской компании Людмила Ганичева расскажет о том, что нужно сделать сейчас и срочно участникам ВЭД в связи с последними изменениями.

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16.03 про ФСБУ

Аудиторы-практики Максим Скороходов и Олег Гойхман дадут советы про переход на ФСБУ 25 в 1С:Бухгалтерия и изменения в учете основных средств.

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17.03 про главбухов

Вебинар с адвокатом Александром Фищуком всем главбухам смотреть обязательно. Речь пойдет про персональную безопасность главных бухгалтеров.

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17.03 про охрану труда

Гострудинспекция с марта начнет проверять охрану труда по новым правилам. Независимый аудитор по вопросам охраны труда Олег Вересов расскажет про самые главные изменения, а их много. Фактически систему охраны труда переписали по-новому.

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18.03 про налоговый мониторинг

Реально ли компании обойти вообще без проверок. Поговорим с экспертами Евгением Грибковым и Павлом Кубышкиным.

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18.03 про дебиторку

Управляющий партнер юридической компании Анатолий Юшин разберет аспекты работы с дебиторской задолженностью в кризис. Научит, как помочь кредитору в том случае, если у него нет денег на выплату.

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