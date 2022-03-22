Ваш пакет мер по работе с поставщиками и заказчиками в форс-мажоре. Как обезопасить себя от налоговых последствий

На бухгалтеров компаний свалилась тройная работа из-за срывов поставок и оплат. Понятно, что главбух не должен контролировать сроки поставок, отгрузок, оплат, а тем более вести переговоры с контрагентами. Но можно составить шпаргалку для коммерческого отдела, чтобы облегчить им жизнь, а вам работу.

Главная мысль – не игнорировать срыв получения заказов, оплат или поставок, договариваться с контрагентами и уведомлять бухгалтерию о новых договоренностях. Иначе в учете образуется снежный ком, в котором никто никогда не разберется.

Мы попросили к.э.н., доцента, куратора курса повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование» Елену Ярушкину разобрать налоговые последствия возможных неурядиц с контрагентами. На курсе она помогает слушателям просчитывать точку безубыточности своей компании и находить прибыль в любых кризисных условиях.

Срыв поставки покупателю

Обязательно письменно уведомите заказчика (можно просто по емейл) об изменении сроков. В письме сообщите о причинах задержки заказа, например, поставка зависла на таможне. Напишите сроки, когда вы планируете доставить заказ или предложите альтернативу. Добейтесь от заказчика ответного письма, что он понял-принял.

В налоговом учете. Нарушение сроков поставки не повлияет на расчет налога на прибыль и НДС. Выручку отразите на дату перехода права собственности тогда, когда реально отгрузите товар. Если в договоре с покупателем была предусмотрена предоплата, начислите НДС и выставите авансовый счет-фактуру. При отгрузке товара налог с аванса заявите к вычету, а исчисленный со стоимости поставки НДС предъявите покупателю.

Не можете оплатить поставку

Пишите письмо с просьбой об отсрочке и сроком, в который сможете погасить долг. Не забудьте оформить допсоглашение к договору поставки.

В налоговом учете. Отсрочка не отразится на НДС. Вычет можно заявить в том случае, если товар отгружен и принят у вас к учету. Даже без оплаты. Стоимость полученных товаров учитывайте в затратах по мере их реализации.

Если поставщик предоставит вам коммерческий кредит, проценты учитывайте во внереализационных расходах. Списывайте их в затраты на конец месяца, независимо от уплаты. Проценты не подпадают под НДС, поэтому не заявляйте по ним вычет, даже если есть счет-фактура.

Поставщик сообщил о задержке поставки или оплаты

Письменно уведомите его о тех сроках, которые для вас приемлемы. В уведомлении обязательно укажите, какие штрафные санкции вы примените, если новые сроки будут сорваны.

В налоговом учете. Доходы по сделке определяйте в общем порядке, несмотря на отсрочку. Выручку признавайте на дату перехода права собственности.

Применяйте взаимозачет

Если компания на общей системе налогообложения, то она может в одностороннем порядке провести взаимозачет (если в договоре нет запрета). В зачет берите наименьшую сумму долга. Компаниям на УСН взаимозачет не рекомендован, так как в этом случае у них возникает доход.

В налоговом учете. По налогу на прибыль для признания доходов и расходов при методе начисления факт оплаты значения не имеет. На базу по НДС взаимозачет не повлияет. Перечислять друг другу выделенные в счетах-фактурах суммы НДС не нужно.

Отмена договора

Если не получилось договориться с контрагентом, то попробуйте выйти из договорных отношений без штрафов. Это предмет для обсуждения. В крайнем случае пусть требует штрафы через суд. Подготовьте доказательства, что вам помешали форс-мажорные обстоятельства.﻿