Бесплатные вебинары этой недели, которые помогут избежать штрафов и дадут новые решения для бизнеса

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22.03 про бухучет

К.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБ России Вера Сокуренко сделает обзор изменений в учете и ответит на вопросы про то, какие изменения сейчас важно учесть в работе.

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22.03 про самозанятых

Аудитор Людмила Ганичева и руководитель сервиса «Выплаты самозанятым» в Тинькофф Бизнесе Любовь Павлова расскажут о том, как можно оптимизировать ФОТ – передайте часть задач самозанятым. В этом сотрудничестве нужно соблюдать определенные правила, чтобы не оштрафовали.

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22.03 про дебиторку

Адвокат и прекрасный преподаватель Наталья Никольская считает, что увеличение дебиторки в кризис – тревожный сигнал для компании. Бухгалтер может помочь даже тогда, когда юристы опустили руки.

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23.03 про новое в учете и налогах

Преподаватель курса «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ»Елена Васильева и специалист компании СберКорус Елена Шанина расскажут про 6-НДФЛ за 2021 год, новости про налог на прибыль и, конечно, про новые ФСБУ.

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24.03 про СТД-Р

Эксперты Unicon Outsourcing Ольга Абашникова и Елена Бондаренко проведут практикум про Сведения о трудовой деятельности (СТД-Р). Прямо на вебинаре покажут, как работать со справками в 1С.

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24.03 про зарплату

Учет заработной платы один из самых сложных и постоянно меняющихся участков в работе бухгалтера. Аудитор Людмила Ганичева расскажет про типичные ошибки бухгалтеров в расчете зарплаты и зарплатной отчетности.

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25.03 про налоговые риски 2022

Автор курса «Защита при налоговых проверках»Иван Кузнецов выступал на налоговой конференции «Клерка» в феврале. Время на выступление было ограничено. Оно так понравилось участникам, что они попросили провести часовой вебинар с Иваном Кузнецовым. Нам повезло. Он смог выделить время для этой встрече в графике. Уникальная информация про то, чего ждать от налоговиков в этом году.

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25.03 про дробление

Лучшие юристы компании «Лекс Альянс» Владислав Донченко и Артур Леер предложат пошаговый план защиты от претензий по дроблению и разработают защитную позицию на примерах успешного дробления.

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