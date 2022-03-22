Последний раз набираем слушателей на курс по новым ФСБУ: аренда, ОС, документы, капвложения, запасы

Из-за близкого окончания сроков сдачи годовых отчетов мы закрыли набор на курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Но многие бухгалтеры сказали о том, что в апреле как раз есть возможность уделить время учебе. Поэтому мы оставили набор в еще одну последнюю группу. Срок обучения в ней с 1 по 30 апреля.

На курсе повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ» вы вместе с преподавателями разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям. Вы получите знания, без которых сегодня не обойтись востребованному специалисту.

Записаться>>

Преподаватели курса

Елена Васильева – аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, автор книг.

Сергей Верещагин – признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

Надежда Камышева – глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика». Упаковала курс, разработала оценочные задания.

Каждый день консультации в чате

В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с одним из преподавателей в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.

Посмотреть полную программу курса >>

На курсе вы научитесь: Разбираться, кому и в каких ситуациях нужны новые ФСБУ.

По-новому работать с документами, договорами, проводками.

Избегать типичных ошибок бухгалтеров.

Понимать, на что можно закрыть глаза, а что точно придется изменять в учете.

Удостоверение о повышении квалификации

По итогам курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации на 120 часов. Его мы занесем в госреестр ФИС ФРДО. Там данные о нем сможет увидеть ваш работодатель. Плюс сертификат ИПБ на 40 часов в зачет.

Задать вопросы куратору группы >>

Как получить скидку

Сейчас бухгалтеры в сложном положении. С одной стороны экономическая ситуация, а с другой – без этих знаний дальше работать просто невозможно. Наши сотрудники это прекрасно понимают. Подайте заявку на курс, вам перезвонит наш менеджер. Спросите у него про скидку.

Подать заявку на курс>>

Гарантия возврата денег

В договоре со слушателем прописана гарантия возврата денег в том случае, если после начала учебы что-то пошло не так.

Бывает, что жизненные обстоятельства не позволяют учится, а оплата уже произведена.

По договору мы гарантируем 100% возврат тем, кто изучил первый модуль, но не сдал первое тестирование. Мы не ограничиваем возврат временными рамками, например, в течение первых 7 дней. Бухгалтеры – народ занятой, поэтому не все могут приступить сразу же в течение недели.