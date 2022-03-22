«Клерк.Премиум» со скидкой минус 50 процентов только до конца марта. С каким счетом сейчас не страшно идти к директору и почему

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Как получить объявленную бизнесу защиту;

Как защитить данные компании (например, в 1С от разгула хакеров) и куда перенести документы из-за того, что закрываются айти-сервисы;

Как справить со стрессом в работе и замотивировать персонал в условиях понижения зарплаты;

Какие в этом году есть налоговые риски и подводные камни.

Есть и не про кризис, но про срочное бухгалтерское:

Все виды ответственности для бухгалтера;

Все, что нужно знать про зарплату. И еще десятки вебинаров каждый месяц.

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Статьи-разборы

Инструкции для подписчиков теперь маркируем «Антикризис» (в месяц получите 35 таких разборов). Вот что за последние сутки:

Как сейчас работает сдача отчетности в ГИРБО.

Как правильно сдать СЗВ-М за март 2022.

IT-компаниям обнулят налог на прибыль.

Подтверждаем в ФСС вид основной деятельности.

Не бойтесь идти к директору со счетом на подписку. Цена на год меньше 14 000 рублей, которые уже обесценились. Подписка защитит вас от: 1) огромных штрафов 2) пропуска сроков подачи документов на господдержку 3) потери работы, потому что директор увидит, что вы не эффективно реагируете на кризис.

Забудьте про поиск информации по работе просто в сети. Найти ответы на вопросы просто в Яндексе не получится. Пока рунет в шоке, в сети дельных советов нет. В «Клерк.Премиуме» — есть.

Мы вас точно не подведем даже в кризис! Все, что заявлено в подписке, даже в кризисной ситуации будет исполнено. «Клерк» 20 лет работает для бухгалтеров. Что мы только не прошли с вами рядом. Прорвемся!

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