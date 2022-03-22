«Клерк.Премиум» со скидкой минус 50 процентов только до конца марта. С каким счетом сейчас не страшно идти к директору и почему

«Клерк.Премиум» это подписка на закрытую часть «Клерка». Она оптимальна для тех, кто хочет пользоваться порталом для профессиональной работы.
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Подписчики получают:
- Разъяснение экспертов в любом количестве 24/7. Безлимитные ответы на вопросы про то, как бизнесу выжить. Проконсультируем про ВЭД, господдержку, наличку, вклады, займы, договоры, УСН, самозанятых. Про все!
- Инструкции по всем последним новшествам. Каждый день выпускаем статьи-разборы.
- Экстренные вебинары. Чтобы вы могли быстро получить экспертные советы по самым срочным темам.
- Онлайн-обучение для того, чтобы поддерживать свои знания на актуальном уровне.
Оперативные консультации
Каждый день приносит новые вопросы: что делать с кредитами и займами, как оптимизировать ФОТ, как получить поддержку от государства, как все это провести в учете и 1С.
Лучшие эксперты теперь отвечают подписчикам в течение нескольких часов. Задайте хоть 100 вопросов, они ответят.
Срочные вебинары
Подписчики каждый день получают записи вебинаров бесплатно.
Уже на днях один из лучших адвокатов Наталья Никольская расскажет о том, как эффективно работать с дебиторкой, когда юристы уже опустили руки.
А еще:
- Как получить объявленную бизнесу защиту;
- Как защитить данные компании (например, в 1С от разгула хакеров) и куда перенести документы из-за того, что закрываются айти-сервисы;
- Как справить со стрессом в работе и замотивировать персонал в условиях понижения зарплаты;
- Какие в этом году есть налоговые риски и подводные камни.
Есть и не про кризис, но про срочное бухгалтерское:
- Все виды ответственности для бухгалтера;
- Все, что нужно знать про зарплату. И еще десятки вебинаров каждый месяц.
Подпишитесь по акции, чтобы не пропустить ни один вебинар.
Статьи-разборы
Инструкции для подписчиков теперь маркируем «Антикризис» (в месяц получите 35 таких разборов). Вот что за последние сутки:
- Как сейчас работает сдача отчетности в ГИРБО.
- Как правильно сдать СЗВ-М за март 2022.
- IT-компаниям обнулят налог на прибыль.
- Подтверждаем в ФСС вид основной деятельности.
Не бойтесь идти к директору со счетом на подписку. Цена на год меньше 14 000 рублей, которые уже обесценились. Подписка защитит вас от:
1) огромных штрафов
2) пропуска сроков подачи документов на господдержку
3) потери работы, потому что директор увидит, что вы не эффективно реагируете на кризис.
Забудьте про поиск информации по работе просто в сети. Найти ответы на вопросы просто в Яндексе не получится. Пока рунет в шоке, в сети дельных советов нет. В «Клерк.Премиуме» — есть.
Мы вас точно не подведем даже в кризис! Все, что заявлено в подписке, даже в кризисной ситуации будет исполнено. «Клерк» 20 лет работает для бухгалтеров. Что мы только не прошли с вами рядом. Прорвемся!