Оправдательный документ в бухгалтерии. С чем это едят?

ФСБУ 27/2021 вводит новое для нас понятие оправдательных документов. Сам новый стандарт подробно разбирают на курсе повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Мы попросили куратора курса к.э.н., доцента Елену Ярушкину разъяснить про оправдательные документы.

Документы теперь поделены на первичные и оправдательные.

И те, и другие подтверждают факт хозяйственной деятельности. Разница в том, что первичный документ можно сразу принять к учету, а оправдательный только на основании первичного.

Пример. Сотрудник вернулся из командировки с чеками, квитанциями за такси, посадочным талоном на самолет. Это оправдательные документы. Он составляет первичный документ – авансовый отчет. Прикладывает к нему ворох оправдательных документов, и тогда их можно принять к учету.

Один и тот же вид документа может быть как первичным, так и оправдательным. Нужно верно его классифицировать, чтобы не ошибиться с учетом.

Первичный документ содержит обязательные реквизиты (п. 2 ст. 9 закона № 402-ФЗ):

название документа;

дата составления;

название компании или ФИО предпринимателя, кто составил документ; содержание факта хозяйственной жизни;

величина натурального или денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

наименование должности лица, ответственного за сделку и оформление документов;

ФИО и подписи ответственных лиц.

Примеры первички: приходник, расходник, товарная накладная ТОРГ-12, акты, УПД и т.д.

А, например, кассовый чек может быть первичным документом, а может и нет. Зависит от перечисленного выше набора обязательных реквизитов.

Еще примеры оправдательных документов: договоры, судебные акты, торговый товарный счет, счет-фактура.

В первичку, обязательные реквизиты которой указаны на основании оправдательного документа, должна включаться информация, позволяющая идентифицировать последний.