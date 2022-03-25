ФСБУ 27 четко пояснил, на какую дату принимать документ к учету. Но не все с ним ознакомились

В ФСБУ 27/2021 впервые определили термин «дата составления первичного учетного документа» (подп. «а» п. 8 ФСБУ 27/2021).

Дата документа — это дата его подписания ответственным лицом. Если документ составлен не в момент совершения факта хозяйственной жизни (ФХЖ), нужно указать две даты: дату самого ФХЖ и составления документа.

Этот набор слов обретает смысл, если разобраться в ситуации на конкретных примерах. За ними мы обратились к преподавателю курса повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ» Сергею Верещагину. На курсе он подробно со слушателями разбирает новый стандарт по документообороту.

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Простые примеры

Самые простые примеры – ТОРГ-12, накладная по форме М-11 или другой акт приема-передачи товаров. Дату передачи товара определяйте по датам подписей лица, отпустившего товар (продавца) и лица, его принявшего (покупателя или перевозчика). В подавляющем большинстве случаев даты совпадают.

Сложные примеры

Но дата составления первичного учетного документа может отличаться от даты совершения факта хозяйственной жизни (подп. «б» того же п. 8 ФСБУ 27/2021). Тогда в документе пишите информацию о дате совершения ФХЖ.

Например, акты за коммунальные услуги. Компании оплачивают коммуналку, допустим, за декабрь в январе, когда им пришлют документы.

В этом случае дата составления акта будет январь, но отразить в учете (как в бухучете, так и для целей налогообложения) операцию нужно декабрем.

Когда первичный документ является внутренним, то есть составляется и подписывается только сотрудником (сотрудниками) организации, то никаких проблем по дате его составления возникать не должно. Но если этот первичный документ касается деятельности двух организаций, то даты подписей могут и не совпадать.