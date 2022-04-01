Еще пока бесплатные вебинары: упрощенка-2022 и все про ответственность бухгалтера

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29.03 про ответственность

Доктор юридических наук, профессор, руководитель практики бюджетного права Московской коллегии адвокатов «Арбат»; заведующая кафедрой правовых дисциплин Высшей школы государственного аудита МГУ им. Ломоносова Юлия Крохина разберет все виды ответственности бухгалтера: материальную, административную, уголовную, субсидиарную. Сейчас много говорят о возможном ужесточении ответственности, вместе разберемся, как обстоят дела на самом деле.

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01.04 про упрощенку

Руководитель практики «Налоговое и бухгалтерское консультирование» правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Елена Родионова разберет нюансы совмещения упрощенки с другими режимами, сделает обзор ошибок в отчетности по УСН. Кроме того, даст новую информацию про автоматизированную упрощенку (АУСН).

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