До окончания скидки -50% на подписку «Клерк.Премиум» осталось всего два дня. В пятницу будет уже поздно

К сожалению, скидка –50% закончится 31 марта. То есть в пятницу вернется обычная цена на подписку 24 800 руб. на год. Для сравнения сейчас можно купить полгода за 9000 руб., год за 13 640 руб. Подписаться по акции>>>

Почему это выгодно

Потому что последние два дня подписка стоит на 11 160 руб. дешевле.

С подпиской вы экономите на консультациях аудиторов, юристов, экспертов по ВЭД, отраслевому учету, налоговых консультантов. На любой вопрос развернутый ответ, обоснованный нормативкой, дают эксперты «Клерк.Консультаций». Доступ бесплатно в течение всего срока подписки.

Вам не придется платить за видеозапись нужного вебинара. Каждую неделю на «Клерке» проходит от 2 до 7 вебинаров. Бывают дни, на которые выпадают сразу три вебинара подряд. Уследить за всеми физически невозможно.

Часто тема вебинара нужна не сразу, а спустя какое-то время. Бесплатно вебинар можно посмотреть только во время прямого эфира. А все видеозаписи предоставляются за отдельную плату. Зато подписчики могут бесплатно смотреть видеозапись любого вебинара, который необходим.

Онлайн-курсы

По подписке «Клерк.Премиум» вы бесплатно получаете доступ к 37 онлайн-курсам, которые поддержат знания на актуальном уровне.

Онлайн-курс нужен не для того, чтобы вас чему-то научить, как в школе или институте. Скорее, это методологически правильно упакованная информация по определенной рабочей проблематике.

Возьмем, к примеру, онлайн-курс «Как законно экономить на ФОТ». Он совсем недавно был добавлен в подписку.

В первом уроке речь о том, как быстро сократить премии и социалку.

Сначала видео на 12 минут.

Под ним конспект в пдф-формате, который можно скачать себе на компьютер навсегда.

Затем идет красочно иллюстрированный конспект. Внутри – образцы документов, доступные для скачивания.

Под каждым уроком есть форма для комментариев. Можете обсудить с коллегами или куратором курса только что полученный материал.

По окончанию каждого курса - сертификат Центра обучения «Клерка».

Статьи-разборы

«Разборы» – это эксклюзивные и полезные статьи от редакции про новинки в учете и налогах.

Весной в «Разборах» эксперты дадут точные инструкции:

как перечислить в бюджет единый налоговый платеж;

как заполнить новую форму декларации 3-НДФЛ и форму расчета 6-НДФЛ;

как изменится декларация по НДС;

как отчитаться по налогу на прибыль по новой форме;

как учитывать предмет лизинга по новым правилам;

и еще 35 разборов каждый месяц.

Не бойтесь идти к директору со счетом на подписку. Цена на год меньше 14 000 рублей, которые уже обесценились. Подписка защитит вас от:

1) огромных штрафов

2) пропуска сроков подачи документов на господдержку

3) потери работы, потому что директор увидит, что вы не эффективно реагируете на кризис.

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