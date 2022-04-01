До окончания скидки -50% на подписку «Клерк.Премиум» осталось всего два дня. В пятницу будет уже поздно

К сожалению, скидка –50% закончится 31 марта. То есть в пятницу вернется обычная цена на подписку 24 800 руб. на год. Для сравнения сейчас можно купить полгода за 9000 руб., год за 13 640 руб. Подписаться по акции>>>
Почему это выгодно
Потому что последние два дня подписка стоит на 11 160 руб. дешевле.
С подпиской вы экономите на консультациях аудиторов, юристов, экспертов по ВЭД, отраслевому учету, налоговых консультантов. На любой вопрос развернутый ответ, обоснованный нормативкой, дают эксперты «Клерк.Консультаций». Доступ бесплатно в течение всего срока подписки.
Вам не придется платить за видеозапись нужного вебинара. Каждую неделю на «Клерке» проходит от 2 до 7 вебинаров. Бывают дни, на которые выпадают сразу три вебинара подряд. Уследить за всеми физически невозможно.
Часто тема вебинара нужна не сразу, а спустя какое-то время. Бесплатно вебинар можно посмотреть только во время прямого эфира. А все видеозаписи предоставляются за отдельную плату. Зато подписчики могут бесплатно смотреть видеозапись любого вебинара, который необходим.
Онлайн-курсы
По подписке «Клерк.Премиум» вы бесплатно получаете доступ к 37 онлайн-курсам, которые поддержат знания на актуальном уровне.
Онлайн-курс нужен не для того, чтобы вас чему-то научить, как в школе или институте. Скорее, это методологически правильно упакованная информация по определенной рабочей проблематике.
Возьмем, к примеру, онлайн-курс «Как законно экономить на ФОТ». Он совсем недавно был добавлен в подписку.
В первом уроке речь о том, как быстро сократить премии и социалку.
Сначала видео на 12 минут.
Под ним конспект в пдф-формате, который можно скачать себе на компьютер навсегда.
Затем идет красочно иллюстрированный конспект. Внутри – образцы документов, доступные для скачивания.
Под каждым уроком есть форма для комментариев. Можете обсудить с коллегами или куратором курса только что полученный материал.
По окончанию каждого курса - сертификат Центра обучения «Клерка».
Статьи-разборы
«Разборы» – это эксклюзивные и полезные статьи от редакции про новинки в учете и налогах.
Весной в «Разборах» эксперты дадут точные инструкции:
- как перечислить в бюджет единый налоговый платеж;
- как заполнить новую форму декларации 3-НДФЛ и форму расчета 6-НДФЛ;
- как изменится декларация по НДС;
- как отчитаться по налогу на прибыль по новой форме;
- как учитывать предмет лизинга по новым правилам;
- и еще 35 разборов каждый месяц.
Не бойтесь идти к директору со счетом на подписку. Цена на год меньше 14 000 рублей, которые уже обесценились. Подписка защитит вас от:
1) огромных штрафов
2) пропуска сроков подачи документов на господдержку
3) потери работы, потому что директор увидит, что вы не эффективно реагируете на кризис.