Сегодня начинаются занятия по новым ФСБУ. Есть шанс попасть в эту группу

Сэкономьте свое время и силы на изучение всех новых ФСБУ:

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Сегодня начинаются занятия на курсе повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». В этой группе есть несколько мест, и сегодня еще примут за них оплату. Так как по календарному учебному графику первый модуль про ФСБУ «Запасы» группа будет изучать до 8 апреля.

На курсе вы разберете каждое из пяти ФСБУ в рамках отдельного модуля. Для закрепления навыка по каждому выполните задание: письменную работу или тест.

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Гарантии

Мы гарантируем результат, так как весь месяц в закрытом чате куратор будет помогать вам с учебой. Там же вы сможете с коллегами обсудить сложные моменты (там даже ответы на тесты иногда подсказывают).

Вы точно научитесь:

Применять все пять ФСБУ в учете своей компании без ошибок.

Понимать, на что можно закрыть глаза, а что точно нужно изменить в учете.

По-новому учитывать основные средства, капвложения, арендованное имущество, иначе работать с документами бухгалтерского учета.

Важная гарантия! Если в течение первого модуля изменятся ваши планы на учебу, мы вернем 100 процентов оплаты.

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Удостоверение на 120 часов

По итогам курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации на 120 часов. Его мы занесем в госреестр ФИС ФРДО. Там данные о нем сможет увидеть ваш работодатель.

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Преподаватели курса

Елена Васильева – аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, автор книг.

Сергей Верещагин – признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

Надежда Камышева – глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика». Упаковала курс, разработала оценочные задания.