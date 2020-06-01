ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: как определить ликвидационную стоимость. Есть целых три способа

Базой для начисления амортизации теперь служит не первоначальная или восстановительная стоимость, а разница между балансовой и ликвидационной стоимостью.
Размер ликвидационной стоимости прописывают в приказе о вводе в эксплуатацию основного средства. Предполагается, что столько ОС будет стоить в конце срока полезного использования.
Сложность с ликвидационной стоимостью в том, что бухгалтер ее определяет субъективно на основании тех данных, которые может найти.
У него есть три варианта:
- рассчитывать самому,
- дать задание другим сотрудникам компании,
- пригласить оценщика.
Все три варианта подробно обсудим 15 апреля с профессиональным оценщиком Сергеем Радыгиным на вебинаре «Основные средства по ФСБУ 6. Как определить ликвидационную стоимость».
Пример определения ликвидационной стоимости
Предположим, бухгалтеру нужно определить ликвидационную стоимость автомобиля. Срок полезного использования — 5 лет. Понятно, что через 5 лет он все еще будет пригоден к использованию и продаже. Но сколько будет стоить?
Административный директор нашел на сайтах автодилеров информацию о том, что такую модель машины 5-летку с похожим пробегом возьмут по программе трейд-ин за 900 000 руб. На сайтах продаж б/у автомобилей цены очень разные, но в среднем 1 200 000 руб. Скриншоты с сайтов распечатал и отдал бухгалтеру.
На основании своего профессионального суждения бухгалтер установил ликвидационную стоимость автомобиля в размере 1 000 000 руб. и оформил в виде служебной записки, к которой приложил распечатки с сайтов для продажи авто и сайтов автодилеров.
Важно — сейчас цены на авторынке меняются ежедневно. Поэтому минимум раз в год ликвидационную стоимость нужно пересмотреть.
Сумма амортизации определяется так, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость объекта стала равной ликвидационной.
Ликвидационную стоимость не амортизируют. Как только балансовая стоимость становится равна или меньше ликвидационной, амортизацию начислять прекращают.
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