ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: как определить ликвидационную стоимость. Есть целых три способа

Базой для начисления амортизации теперь служит не первоначальная или восстановительная стоимость, а разница между балансовой и ликвидационной стоимостью.

Размер ликвидационной стоимости прописывают в приказе о вводе в эксплуатацию основного средства. Предполагается, что столько ОС будет стоить в конце срока полезного использования.

Сложность с ликвидационной стоимостью в том, что бухгалтер ее определяет субъективно на основании тех данных, которые может найти.

У него есть три варианта:

рассчитывать самому,

дать задание другим сотрудникам компании,

пригласить оценщика.

Все три варианта подробно обсудим 15 апреля с профессиональным оценщиком Сергеем Радыгиным на вебинаре «Основные средства по ФСБУ 6. Как определить ликвидационную стоимость».

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Пример определения ликвидационной стоимости

Предположим, бухгалтеру нужно определить ликвидационную стоимость автомобиля. Срок полезного использования — 5 лет. Понятно, что через 5 лет он все еще будет пригоден к использованию и продаже. Но сколько будет стоить?

Административный директор нашел на сайтах автодилеров информацию о том, что такую модель машины 5-летку с похожим пробегом возьмут по программе трейд-ин за 900 000 руб. На сайтах продаж б/у автомобилей цены очень разные, но в среднем 1 200 000 руб. Скриншоты с сайтов распечатал и отдал бухгалтеру.

На основании своего профессионального суждения бухгалтер установил ликвидационную стоимость автомобиля в размере 1 000 000 руб. и оформил в виде служебной записки, к которой приложил распечатки с сайтов для продажи авто и сайтов автодилеров.

Важно — сейчас цены на авторынке меняются ежедневно. Поэтому минимум раз в год ликвидационную стоимость нужно пересмотреть.

Сумма амортизации определяется так, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость объекта стала равной ликвидационной.

Ликвидационную стоимость не амортизируют. Как только балансовая стоимость становится равна или меньше ликвидационной, амортизацию начислять прекращают.

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