Хорошо ли вы разбираетесь в ФСБУ 06/2020 – проверьте себя

Про лимит стоимости ОС

Вы вправе сами установить лимит стоимости основных средств с учетом существенности информации об активах. Можно просто установить лимит, как в налоговом учете – 100 000 руб. Это удобно. А можно определить его в виде процента.

Про учет стоимости ОС

Проще учитывать основные средства по первоначальной стоимости, как было раньше. Второй вариант – вести учет по переоцененной стоимости активов. Но это сложнее. Такой способ может быть выгоден для фондоемких отраслей бизнеса (строительство, аренда, транспорт и т.д.).

Про инвестиционную недвижимость

Появилась отдельная группа имущества – инвестиционная недвижимость (объекты для сдачи в аренду или получения дохода от прироста стоимости). Оценивать такое имущество можно как по первоначальной стоимости, так и по переоцененной. Учтите, что дооценку или уценку объекта недвижимости надо проводить на каждую отчетную дату.

Про ликвидационную стоимость

Для начисления амортизации нужно определить ликвидационную стоимость имущества. Это расчетная величина, которую вы определяете субъективно исходя из собственного опыта для изношенного объекта, которым пользовались весь срок полезного использования. Ликвидационную стоимость не амортизируют. Как только балансовая стоимость становится равна или меньше ликвидационной, амортизацию перестают начислять.

Подробно разберем тему 15 апреля с профессиональным оценщиком Сергеем Радыгиным на вебинаре «Основные средства по ФСБУ 6. Как определить ликвидационную стоимость».

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Про амортизацию

Вы сами выбираете, с какого момента начислять амортизацию: с даты принятия к учету основного средства или с первого числа следующего месяца. Второй способ привычнее и проще (как в налоговом учете).

Как и раньше, три способа начисления амортизации:

линейный;

уменьшаемого остатка;

пропорционально количеству продукции или объему работ в натуральном выражении.

Про курс

Разобраться в новых ФСБУ можно на курсе повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Кроме ФСБУ по ОС, в течение месяца вы изучите еще четыре новых стандарта:

ФСБУ 5/2019 «Запасы».

5/2019 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

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Мы гарантируем результат, так как весь месяц в закрытом чате куратор будет помогать вам с учебой. Там же вы сможете с коллегами обсудить сложные моменты.

Вы точно научитесь:

Применять все пять ФСБУ в учете своей компании без ошибок.

Понимать, на что можно закрыть глаза, а что точно нужно изменить в учете.

По-новому учитывать основные средства, капвложения, арендованное имущество, иначе работать с документами бухгалтерского учета.

Важная гарантия! Если в течение первого модуля изменятся ваши планы на учебу, мы вернем 100 процентов оплаты.

В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с одним из преподавателей в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.

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