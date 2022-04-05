Что главбуху малого предприятия проверить в своей учетной политике на 2022 год с учетом новых ФСБУ

Если вдруг вы столкнетесь с вопросом, который не урегулирован ни в ПБУ, ни в ФСБУ, загляните в МСФО или в рекомендации «Бухгалтерского методологического центра» (БМЦ).

19 апреля подробно с учетной политикой-2022 для всех компаний разберется к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России Вера Сокуренко на вебинаре «Учетная политика-2022: что дополнить из-за ФСБУ».

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У малых предприятий есть право вести бухучет в упрощенном порядке (не путать с упрощенной системой налогообложения).

Исключение – компании, которые подпадают под обязательный аудит, микрофинансовые организации, адвокаты, кооперативы, некоммерческие организации, которые относятся к иностранным агентам.

По ФСБУ 06/2020 и 26/2020

В учетной политике нужно прописать, как часто вы будете инвентаризировать основные средства. А вот сам порядок инвентаризации не отражайте, установите его приказом.

Малые предприятия с упрощенным учетом могут:

включать в первоначальную стоимость объектов только цену поставщика или подрядчика, не увеличивая ее отдельными затратами;

не проверять основные средства и капвложения на обесценение;

не пересчитывать задолженность при отсрочке или рассрочке;

не рассчитывать оценочные обязательства;

не признавать выручку вплоть до поступления оплаты от покупателей или заказчиков.

Но об этом также нужно написать в УП. Например, вы не рассчитываете оценочные обязательства. Напишите: «Компания не рассчитывает оценочные обязательства».

Проверьте, что в учетной политике установлен лимит основных средств.

По ФСБУ 25/2018

Отразите в учетной политике, что вы, как малое предприятие, не меняете учет аренды по договорам, которые истекают в этом году, или были заключены раньше. Иначе будет считаться, что вы применяете новые сложные правила по полной программе.

По ФСБУ 5/2019

Напишите в учетной политике, что принимаете к учету запасы по цене поставщика. Вывправе учитывать стоимость запасов по документам поставщиков, независимо от длительности возможной отсрочки или рассрочки платежа. Также можете прописать, что не корректируете стоимость запасов на премии, скидки, льготы поставщиков. И отражаете запасы по фактической стоимости на отчетную дату (без переоценки).

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