Три спорных вопроса про запасы, которые есть почти у всех бухгалтеров

Рассмотрим три из таких вопросов, поступивших в сервис «Клерк.Консультации». Он бесплатно входит в подписку «Клерк.Премиум».

Продайте или спишите старые запасы на складе

Бухгалтер на складе обнаружил запасы, которые компания точно не будет использовать. Как их учесть по правилам ФСБУ 5/2019?

Оцените эти запасы - сможете их продать (не важно за сколько) или нет.

Если невозможно продать, спишите проводкой:

Дебет 91 Кредит 10

Если есть надежда найти покупателя, то создайте резерв на их реальную стоимость сейчас.

Не оставляйте в учете все, как есть. Иначе пользователь видит в отчетности актив на полную стоимость забытых всеми запасов. А вы знаете, что запасы на копейку или вообще ничего не стоят.

Некоторые ОС учитывайте, как запасы

Бухгалтеров волнует, как учитывать не дорогие инструменты, спецодежду и другие материалы, срок использования которых более 12 месяцев. Обязательно на счете 01 или можно по-прежнему на счете 10? И что делать с прошлогодней малоценкой, которая числится как ОС?

Преподаватель курса «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ» Сергей Верещагин пояснил: «Производственный инвентарь стоимостью меньше установленного фирмой на 2022 год лимита существенной стоимости вы можете, как и раньше, учитывать по счету 10, и списывать его на затраты по мере отпуска в производство».

Такое разъяснение Минфин дал в письме от 15.12.2021 № 07-01-09/102450.

Что касается малоценки, которая уже была на счете 01, то ее надо списать в 2022 году на счет 84 (п. 49 ФСБУ 6/2020).

На финансовый результат 2021 года это списание (корректировка балансовой стоимости ОС) никак не повлияет.

Для микропредприятия выберите выгодный способ учета

Микропредприятие занимается оптовой торговлей. Учет ведет в обычном порядке, а не в упрощенном. Бухгалтер предприятия считает невыгодным списывать купленный товар в расходы и хочет учитывать его на счете 41. Однако считает, что ФСБУ 5/2019 накладывает ограничения.

Преподаватель курса «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ» Сергей Верещагин пояснил: «Учитывайте товары на счете 41 до даты их продажи. Кто вам это запрещает? Ведите учет так, чтобы иметь необходимую вам информацию о движении товаров. ФСБУ дают право выбора удобного для вас варианта учета, не обязывают вести учет только так, и никак иначе».

Разберитесь во всех новых ФСБУ

Разобраться в новых ФСБУ можно на курсе повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Кроме ФСБУ по запасам, в течение месяца вы изучите еще четыре новых стандарта:

ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

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