Как сдать исправленную годовую отчетность, если она уже в ГИР БО

Если отчетность не утверждена, сдайте исправленный вариант отчетности в инспекцию. Заранее подавать уведомление, заявление, письмо не нужно. Можно к отчетности приложить пояснение. Например, «в связи с обнаружением существенной ошибки представляем исправленную отчетность за 2021 год» (при желании).

Но если отчетность утверждена, то исправления в нее уже не вносят, а делают их в бухучете 2022 года.

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