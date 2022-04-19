Какие сложности возникают у бухгалтеров с пятью новыми ФСБУ? Обсудим все сразу

С начала года сложилась определенная практика применения пяти новых бухгалтерских стандартов: по аренде, ОС, капвложениям, документообороту, запасам.

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К.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБ Вера Сокуренко проделала интересную работу. Она собрала по каждому стандарту сложные, спорные моменты из практики бухгалтеров и обсудит их с вами на вебинаре 20 апреля.

Вот, что беспокоит.

Общие вопросы:

  • Классификация бухгалтерских активов с 2022 года.
  • Применение профессионального суждения, принципов рациональности, существенности к новым правилам бухгалтерского учета. 

ФСБУ 27/2021 «Документооборот»:

  • Первичные и оправдательные документы.
  •  Дата составления документа и дата операции.

ФСБУ 5/2019 «Запасы»:

  • Упрощения в учете и ошибки. 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капвложения»:

  • Установление стоимостного лимита.
  • Важные элементы учетной политики.
  • Переходные положения.
  • Что и где нужно будет показать в отчетности. 

ФСБУ 25/2018 «Аренда»:

  • Определение срока аренды для целей бухгалтерского учета.
  • Компоненты, входящие в состав арендных платежей.
  • Условия для упрощенного порядка перехода к новым правилам учета аренды. 

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