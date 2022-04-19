Какие сложности возникают у бухгалтеров с пятью новыми ФСБУ? Обсудим все сразу

К.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБ Вера Сокуренко проделала интересную работу. Она собрала по каждому стандарту сложные, спорные моменты из практики бухгалтеров и обсудит их с вами на вебинаре 20 апреля.
Вот, что беспокоит.
Общие вопросы:
- Классификация бухгалтерских активов с 2022 года.
- Применение профессионального суждения, принципов рациональности, существенности к новым правилам бухгалтерского учета.
ФСБУ 27/2021 «Документооборот»:
- Первичные и оправдательные документы.
- Дата составления документа и дата операции.
ФСБУ 5/2019 «Запасы»:
- Упрощения в учете и ошибки.
ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капвложения»:
- Установление стоимостного лимита.
- Важные элементы учетной политики.
- Переходные положения.
- Что и где нужно будет показать в отчетности.
ФСБУ 25/2018 «Аренда»:
- Определение срока аренды для целей бухгалтерского учета.
- Компоненты, входящие в состав арендных платежей.
- Условия для упрощенного порядка перехода к новым правилам учета аренды.