Начните учиться по новым бухгалтерским стандартам сегодня

В одном курсе собраны модули по пяти новым бухгалтерским стандартам:

ФСБУ 5/2019 «Запасы».

5/2019 ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Преподаватели методично разберут каждый из них и дадут практические задания на усвоение материала. После курса у вас не останется спорных вопросов.

Календарный учебный график составлен с учетом майских праздников так, чтобы вы успели закончить обучение вовремя. Посмотрите его заранее. Вы уже сейчас можете распланировать по дням свое обучение. График здесь>>

На курсе получите навыки для того, чтобы не допускать в своем учете типичные ошибки и по сто раз не переделывать.

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Преподаватели – практики и методологи бухгалтерского учета

Сергей Верещагин – признанный эксперт по бухучету и налогообложению. 30+ лет опыта в бухгалтерии, 10+ книг по бухучету, 500+ публикаций в СМИ.

Елена Васильева – аудитор, сертифицированный специалист 1С.

Надежда Камышева – ведущий методолог, руководитель Экспертного совета «Клерка».

Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Учебные активности

В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с преподавателем в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.

Гарантия возврата денег

В договоре со слушателем прописана гарантия возврата денег в том случае, если после начала учебы что-то пошло не так.

Бывает, что жизненные обстоятельства не позволяют учится, а оплата уже произведена.

По договору мы гарантируем 100% возврат тем, кто изучил первый модуль, но не сдал первое тестирование. Мы не ограничиваем возврат временными рамками, например, в течение первых 7 дней. Бухгалтеры – народ занятой, поэтому не все могут приступить сразу же в течение недели.

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