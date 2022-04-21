Начните учиться по новым бухгалтерским стандартам сегодня

В одном курсе собраны модули по пяти новым бухгалтерским стандартам:
- ФСБУ 5/2019 «Запасы».
- ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
- ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
Преподаватели методично разберут каждый из них и дадут практические задания на усвоение материала. После курса у вас не останется спорных вопросов.
Календарный учебный график составлен с учетом майских праздников так, чтобы вы успели закончить обучение вовремя. Посмотрите его заранее. Вы уже сейчас можете распланировать по дням свое обучение. График здесь>>
На курсе получите навыки для того, чтобы не допускать в своем учете типичные ошибки и по сто раз не переделывать.
Преподаватели – практики и методологи бухгалтерского учета
Сергей Верещагин – признанный эксперт по бухучету и налогообложению. 30+ лет опыта в бухгалтерии, 10+ книг по бухучету, 500+ публикаций в СМИ.
Елена Васильева – аудитор, сертифицированный специалист 1С.
Надежда Камышева – ведущий методолог, руководитель Экспертного совета «Клерка».
Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».
Учебные активности
В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с преподавателем в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.
Гарантия возврата денег
В договоре со слушателем прописана гарантия возврата денег в том случае, если после начала учебы что-то пошло не так.
Бывает, что жизненные обстоятельства не позволяют учится, а оплата уже произведена.
По договору мы гарантируем 100% возврат тем, кто изучил первый модуль, но не сдал первое тестирование. Мы не ограничиваем возврат временными рамками, например, в течение первых 7 дней. Бухгалтеры – народ занятой, поэтому не все могут приступить сразу же в течение недели.