Какой документ подтвердит квалификацию бухгалтера по нынешним правилам. Проверьте себя

В профстандарте прописаны конкретные требования к образованию бухгалтеров. Они обязательны для госсектора, главбухов ОАО, страховых организаций, некоммерческих пенсионных фондов, кредитных и некредитных финансовых организаций. А также для бухгалтеров-аутсорсеров и обслуживающих бухгалтерий. То есть если бухгалтер оказывает услуги по ГПД, например, как самозанятый, то у него возникает обязанность соответствовать профстандарту (п. 6 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

У бухгалтеров коммерческих компаний такой обязанности нет. Зато у самих компаний есть необходимость введения профстандартов, прописанная в ТК. Многие компании уже прописали этот пункт в локальных документах, поэтому при приеме на работу бухгалтеров сверяют их документы с профстандартом.

Требования профстандарта

В профстандарте написаны требования не только к образованию бухгалтера, но и к ежегодному повышению квалификации.

Соберите ваши удостоверения о повышении квалификации за 3 года. В сумме у вас должно получиться 120 часов, из них 20 в 2022 году. Это требование относится к главным бухгалтерам. Рядовые бухгалтеры повышают квалификацию по желанию или распоряжению начальства.

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Также профстандарт обязал бухгалтеров и главбухов с непрофильным образованием получить диплом о профессиональной переподготовке.

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Чем повышение квалификации отличается от профпереподготовки

После повышения квалификации бухгалтер получает удостоверение, а после профпереподготовки диплом.

На программе профпереподготовки слушатель получает новую для него квалификацию, осваивает новый вид деятельности. Профпереподготовка это как второе высшее образование, только краткосрочное.

На курсах по повышению квалификации бухгалтер освежает знания в рамках профессии, обозначенной в его дипломе о высшем образовании. Поэтому если у бухгалтера в дипломе написано психолог, то удостоверение о повышении квалификации для него бессмысленно. Нужно пройти профпереподготовку.

Программа профпереподготовки базируется на профстандарте. А курс по повышению квалификации может только учитывать эти требования.

Курсы повышения квалификации длятся от 16 до 250 часов. Профпереподготовка - 250 часов и больше.

Программы профпереподготовки

В Центре обучения «Клерка» проводятся занятия по двум программам профессиональной переподготовки: «Бухгалтер по зарплате» и «Главный бухгалтер на УСН».

Программа «Главный бухгалтер на УСН» подойдет тем, кто работает в небольших компаниях и с индивидуальными предпринимателями. На нее сейчас солидная скидка –31%.

Программа очень комплексная, содержит не только обязательные по профстандарту модули, но и то, что может просто пригодиться бухгалтеру в каждодневной работе. Например, практикум по Excel.

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Программа «Бухгалтер по зарплате»написана специально для того, чтобы вы стали экспертом по всем зарплатным вопросам и освоили 1С:ЗУП.

В программу входят 20 полноценных модулей. Узнаете про виды выплат. Изучите все системы оплаты труда. Научитесь считать зарплату даже в сложных случаях. Пройдете отпускные, НДФЛ, страховые взносы, больничные.

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