Обучение для бухгалтеров

Где бухгалтеру узнавать о последних изменениях в законах

И о том, как все эти изменения работают.

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Мы посчитали: только с начала мая в законодательстве для бухгалтера произошло 13 изменений. И это далеко не все: в каждой отрасли и в каждом бизнесе своя специфика, так что могли появиться и другие постановления, указы и даже полноценные законы. И это без учета регионов.

На секундочку: в мае пока было всего 7 рабочих дней. А голова уже вот такая:

Когда девушка говорит

Поэтому держите основные шаги, как во всем разобраться быстро, спокойно и без лишних нервов (которых сейчас ни у кого нет).

Найти документы

Можно, конечно, подписаться на справочно-правовые системы или сходить на официальные порталы госструктур.

А можно сходить в «Документы» или «Кодексы» на «Клерке»: в режиме 24/7 мы добавляем туда все самое важное и актуальное из принятых законов / постановлений / указов / писем.

Смотрите, какая красота:

И совет из новой реальности: подпишитесь на официальные телеграм-каналы госведомств. Там увидеть актуальные документы гораздо быстрее, чем найти в гугле / яндексе.

Вот примеры:

В общем, сидите за чашечкой чая и спокойно себе новости листаете.

Собрать опыт коллег

Документ нашли, прочитали, но как применить в своей ситуации, не поняли? Посмотрите, чем делятся другие бухгалтеры. Тут у каждого свой вариант:

Найти помощника

Мнения клерков в соцсетях — ценная штука, но иногда его недостаточно. Тогда приходится обзаводиться помощником.

Хорошо, если ваше начальство это понимает и дает добро на новую вакансию. А если нет?

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Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера