Пять самых интересных вебинаров для бухгалтера на ближайшее время

Сомнительные операции и налоговые комиссии глазами налоговиков

Когда: 23 мая 2022 г., 14:00

Спикер: Александр Гуров — налоговый эксперт, генеральный директор консалтинговой компании ООО «ТИН».

Почему стоит посетить: НДС — это всегда интересно. На вебинаре будут обсуждаться критерии, по которым ФНС «отбраковывает» операции и записывает в число сомнительных. Также узнаете, что за зверь налоговая комиссия, как вести беседу с инспектором на такой встрече, и как к ней подготовиться.

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Новые правила проверки по ИП и самозанятым от ФНС: как теперь работать

Когда: 23 мая 2022 г., 11:00

Спикер: Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности в Инстаграм.

Почему стоит посетить: ИП и самозанятые — тема не новая, но в работе с ними много рисков и подвохов. Эксперт расскажет, по каким признакам и документам налоговики выявляют работников среди самозанятых, что думают об этом судьи, а также как подготовиться к проверкам со стороны ФНС.

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Мораторий на банкротство 2022: как это работает

Когда: 30 мая 2022 г., 11:00

Спикер: Саяна Санданова — заместитель руководителя практики банкротства юридической компании MILTON LEGAL.

Почему стоит посетить: постановление правительства о моратории на банкротство — документ новый и действовать будет недолго, но позволит преодолеть трудности компаниям, их испытывающим. На вебинаре узнаете, как вести диалог с настойчивым кредитором, открыть новые источники дохода и не потерять бизнес.

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1С: групповой учет ОС и ввод документов по сканам

Когда: 31 мая 2022 г., 11:00

Спикер: Адиль Кудьяров — сертифицированный преподаватель ЦСО по курсу 1С Бухгалтерия 8.3.

Почему стоит посетить: чтобы знать, как упростить себе работу. Вебинар посвящен работе с основными средствами в 1С:Предприятие 8.3, а именно учету одинаковых позиций. Вы узнаете, как принять к учету, амортизировать, присывать и реализовать целую группу объектов. Также познакомитесь с сервисом, который избавит от ручного ввода первички.

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Лицензионные платежи: как снизить валютные и налоговые риски

Когда: 8 июня 2022 г., 11:00

Спикер: Александр Силаков — партнер практики налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», кандидат экономических наук, эксперт с 20-летним практическим опытом в области налогового и правового структурирования бизнеса.

Почему стоит посетить: чтобы на практических примерах и обзоре судебной практики понять, как работать с интеллектуальной собственностью и лицензиями, в том числе при разрыве отношений с иностранными партнерами. На встрече будут обсуждаться налоговые и таможенные риски, связанные с лицензионными платежами, корректность расчета и уплаты роялти в режиме санкций, сигналы для налоговиков и многое другое.

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