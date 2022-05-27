Новые требования ФСБУ 27/2021: не попадите на штрафы

Новый стандарт учета разрешает оформлять по некоторым операциям единый первичный учетный документ. К подобным сделкам относятся:

Связанные между собой операции: когда одним документом отражаются несколько сделок, по договорам с разными контрагентами. Длящиеся: операции, которые осуществляются длительное время. Например, начисление амортизации, капитализация процентов, периодическая переоценка основных средств. Повторяющиеся: сделки, которые выполняются на периодической основе. В частности — регулярные закупки в рамках действующего долгосрочного контракта.

Единый первичный документ по длящимся и периодическим операциям можно оформлять еженедельно, ежемесячно или ежеквартально. Частота формирования и подписания документации определяется контрактными обязательствами исходя из принципов разумности и достаточности.

Введенный федеральный стандарт закрепил: дата составления документа определяется датой его подписания. Дополнительное требование ФСБУ: в первичных документах необходимо указывать дату фактического совершения операции, если она отличается от даты оформления документов по ней.

В новом стандарте нашло отражение право организации указывать в первичных документах дополнительные реквизиты. Ранее подобную возможность предусматривало Положение о ведении бухучета и бухгалтерской отчетности. Необходимость заполнения обязательных реквизитов осталась без изменений.

К новым требования в оформлении добавилось правило указания реквизитов документа, на основании которого был составлен новый документ. Например, если акт сдачи-приемки работ был оформлен на основании проведенной экспертизы, то в акте требуется указать дату и номер документа, подтверждающего экспертное заключение.

В новом ФСБУ предусмотрены требования к оформлению документов на иностранном языке: для признания в бухгалтерском учете они должны содержать построчные перевод. Исключение составляет документация, оформляемая по деятельности компании за пределами России. Для подобных сделок потребуется перевод только регистра бухгалтерского учета.

Дополнительная новация федерального стандарта: регламентация электронного документооборота. ФСБУ разрешает компаниям самостоятельно выбирать виды ЭЦП, используемые для подписания документов, а также предусматривает возможность оформления исправительного электронного документа.