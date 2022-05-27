Онлайн-курсы для бухгалтеров

Пользователи критикуют курсы «Клерка». А вы что про них думаете?

Наша подписчица послушала несколько курсов и делится впечатлениями.

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Пользователи критикуют курсы «Клерка». А вы что про них думаете?

Наталья попросила нас донести ее мнение до всех пользователей «Клерк.Премиум».

Наталья пишет, что на «Клерке» очень давно. Когда ввели тарифы, огорчилась. Но потом поняла, что нововведения скорее радуют, чем огорчают.

В частности, из последнего...

«Не могла оторваться от курса Никиты Болтинского по налоговой оптимизации — очень интересно рассказывает, заслушивалась. В принципе, для меня не так много нового, но и старые знания закрепить хорошо, и что-то новое все-таки узнала, и дикция четкая, и рассказывает очень интересно. Я в восторге!

Курс «Налоговые схемы: какими можно пользоваться» — это ужас-ужасный, очень хотелось послушать, тема интересна, пыталась, но... музыка громкая, забивает речь, у мужчины из-за дикции и так плохо понятно, что говорит, а тут еще и громкая музыка. А что еще хуже — половина обучения заключается в чтении с экрана! Уважаемые лекторы, мы и так слепые уже из-за компьютера! Понятно, мы посмотрим записи для усвоения, но вы же лекцию читаете, иначе можно было просто статью написать.

Курс Веры Сокуренко очень интересный, лектор очень приятный и с хороший дикцией. Но она читает весь курс по бумажке! Когда лектор рассказывает — это все-таки интереснее и лучше воспринимается. А просто прочитать текст... Да, четко, да все понятно и, скажу честно, неплохо. Но можно было еще лучше!

Курс «Упрощенная система налогообложения: все новое, что нужно знать бухгалтеру и ИП»: очень понравилось, все хорошо, для меня почти ничего нового, но слушала с удовольствием, спасибо!

Очень хочу отметить Сергея Верещагина. Я уже не помню, какой курс с ним просмотрела (полгода назад что-то по новым стандартам), но так отложилось в памяти, что не могу не оставить отзыв. Вот действительно человек просто и понятно может объяснить любому ту тему, которую излагает.

Я смотрела его тогда в первый раз, и снова включила, не возлагая особых надежд — по этой теме уже смотрела несколько вебинаров, но пробелы остались. Однако включила и не могла оторваться, слушала, и слушала, и по полочкам потихоньку все раскладывалось.

И еще хочу повторить, что бухгалтер за компьютером днем и ночью, мало кто из нас работает с 9 до 18. Обучение часто лично я СЛУШАЮ. Не смотрю в экран. Например, гуляя в парке в наушниках, лежа на диване с закрытыми глазами, стоя у плиты. Так и мозги работают, и глаза хоть немного отдыхают.

В связи с этим большая просьба организовывать обучение, когда это возможно, с озвучиванием слайдов, а не так, что без монитора пользы от лекции ноль.

А в целом, большое спасибо всем, кто для нас здесь работает. Как только появляется свободное время, с большим удовольствием прохожу обучение. Скажу честно, то, которое входит в подписку, без допов, но тем не менее".

Клерк
Клерк
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