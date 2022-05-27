Что бухгалтеру посмотреть в первую неделю лета?

31 мая

Сначала о последнем дне весны: намечается аж целых две полезных встречи.

«1С: групповой учет ОС и ввод документов по сканам»

Зачем идти: это авторский вебинар по 1С:Бухгалтерия 8.3 и одну из самых рутинных задач бухгалтера — работу с первичкой. Как упростить себе жизнь и избавиться от «я что-то нажал и оно исчезло»?

Чему научитесь:

освоите групповой учет однотипных ОС, в том числе поступление, перемещение, амортизация, списание и продажу:

научитесь основам работы с 1С Распознавание первичных документов;

создадите первичные документы в программе 1С: Бухгалтерия 8.3 на основе отсканированных копий.

Во сколько: в 15:00 мск

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«Может ли бухгалтер совместить функционал финансиста»

Зачем идти: чтобы понять, насколько справедливо, что вы «швец, жнец и на дуде игрец». А если серьезно, то навыки финансиста нужны сейчас почти любому бухгалтеру так или иначе. Хотите преимущество, если придется менять место работы? Тогда точно стоит посмотреть.

Чему научитесь:

для каких компаний совмещение функционала финансиста и бухгалтера актуально и что бухгалтер может получить взамен;

на что надо обращать внимание, чтобы помочь собственнику сделать бизнес более эффективным;

какие есть инструменты и что они дают.

Во сколько: 11:00 мск

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2 июня

«Что изменилось в работе иностранного бизнеса из-за санкций»

Зачем идти: вебинар поможет всем иностранным компаниям в России разобраться, как принимать решения в неблагоприятных для них условиях. Оставаться или нет? Как работать с партнерами? Будет много юридических тонкостей как для бухгалтеров, так и для директоров таких компаний.

Чему научитесь: найдете ответы на вопросы:

что делать российским директорам;

как вести себя с акционерами, кредиторами, с контрагентами;

что делать с персоналом;

как погашать кредиты.

Во сколько: 11:00 мск

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«Налоговые осмотры: практика по статье 92 НК»

Зачем идти: прийти в гости инспекторы могут сейчас к любому бизнесу. Как с ним себя вести, если говорят, что назначен осмотр? Многие даже не знают простых способов защиты своих прав. Эксперт изложит все на практических примерах.

Чему научитесь:

разбираться, зачем налоговикам осмотры;

что они могут делать в рамках осмотра и что нет;

как вам при этом себя вести и какие могут быть последствия.

Во сколько: 11:00 мск

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6 июня

«Как платить налоги в 2022 году: поправки, льготы и оптимизация»

Зачем идти: чтобы наконец разложить по полочкам все актуальные для бухгалтера изменения в законах и понять, какие из них вас действительно касаются, а под какие ваша компания не попадает.

Чему научитесь:

узнаете, что поменялось в законах и как применять;

поймете на примерах, к чему придираются налоговики и как этого избежать в 2022 году.

Во сколько: 10:00 мск

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