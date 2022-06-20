«Клерк.Премиум» со скидкой 30% и курсом повышения квалификации в подарок

Купить «Клерк.Премиум» со скидкой 30% можно только до 24 июня. Затем мы вернем обычную цену на подписку 24 800 руб. на год. А за курсы повышения квалификации придется платить дополнительно. Подписаться по акции>>>

Зачем платить за «Клерк.Премиум»

Консультации. С подпиской вы экономите на консультациях аудиторов, юристов, экспертов по ВЭД, отраслевому учету, налоговых консультантов. На любой вопрос развернутый ответ, обоснованный нормативкой, дают эксперты «Клерк.Консультаций». Доступ бесплатно в течение всего срока подписки.

Вебинары. Вам не придется платить за видеозапись нужного вебинара. Каждую неделю на «Клерке» проходит от 2 до 7 вебинаров. Бывают дни, на которые выпадают сразу три вебинара подряд. Уследить за всеми физически невозможно.

Часто тема вебинара нужна не сразу, а спустя какое-то время. Бесплатно вебинар можно посмотреть только во время прямого эфира. А все видеозаписи предоставляются за отдельную плату. Но подписчики смогут бесплатно смотреть видеозапись любого вебинара, который необходим. Больше о подписке здесь.

Разборы. Каждый месяц мы пришлем вам 35+ понятных инструкций про новинки в учете и налогообложении. А если вам их не достаточно, можете заказать персональный разбор у главного редактора.

Онлайн-курсы. По подписке «Клерк.Премиум» вы бесплатно получаете доступ к онлайн-курсам, которые поддержат знания на актуальном уровне. От налогов и учета до дробления и управленки, от кадров и 1С до права и аналитики. А если захотите повысить квалификацию и получить официальное удостоверение, то вам, как подписчику, дадут ощутимую скидку на курс. И один курс в подарок.

Какой курс получите в подарок

Ваш подарок - курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете». Пройдя этот курс, вы научитесь быстро находить свои и чужие ошибки и исправлять их без последствий для компании.

Чему научитесь: определять, нужно ли исправлять ошибку;

понимать последствия каждой ошибки;

считать налоговые последствия исправления ошибки;

разбираться, всегда ли возникает необходимость в подаче уточненной декларации;

составлять проводки при исправлении ошибок;

корректировать отчетность.

Этот курс мы продаем за 14 890 руб. Но тем, кто подпишется на «Клерк.Премиум» по акции, мы дадим доступ к курсу бесплатно в течении года!

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