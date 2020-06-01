Обучение для бухгалтеров

Что вы могли забыть при переходе на ФСБУ 6/2020?

С 2022 года по этому стандарту должны работать все, кто готовит бухотчетность и у кого есть ОС. Но есть нюансы, а еще наш курс повышения квалификации, который поможет в них разобраться.

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Что вы могли забыть при переходе на ФСБУ 6/2020?

Кто должен уже работать по ФСБУ 6/2020

Согласно положениям стандарта, для его применения вы должны:

  • готовить бухотчетность;
  • иметь основные средства.

При наличии этих условий применять новый ФСБУ вы должны с 1 января 2022 года.

Но! Для тех, кто «бухгалтерской упрощенке», в стандарте есть несколько поблажек. Правда, совсем не переходить на новый стандарт им тоже нельзя.

Варианты перехода

Основной порядок перехода на ФСБУ 6/2020 — ретроспективный (п. 48 ФСБУ 6/2020). Если вы выберете этот вариант, то данные за предыдущее время придется пересчитать по новым правилам.

Есть ли вариант облегчить себе жизнь? Да.

Можно переходить по перспективному методу (п. 49 ФСБУ 6/2020).

В этом случае, если совсем коротко, пересчитать надо только входящие данные по ОС на 01.01.2022. После этого учет уже надо будет вести по требованиям нового стандарта.

А если у меня много ОС?

Вполне вероятно, что пересчитывать амортизацию по каждому объекту вам не придется.

Величину накопленной амортизации по объекту ОС имеет смысл пересчитывать, когда организация изменила срок полезного использования и/или установила ликвидационную стоимость.

Кроме того, продолжает действовать требование рациональности: по нему бухучет ведется, исходя из:

  • условий хозяйствования;
  • величины организации;
  • соотношения затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации.

Еще больше нюансов в перестройке бухучета по новым ФСБУ рассказывают лучшие лекторы «Клерка» в курсе повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ».

Там не только про ФСБУ 6/2020, а еще про четыре новых стандарта, ошибаются в применении которых даже самые опытные бухгалтеры.

Зачем мне этот курс?

Чтобы научиться:

  1. Разбираться, кому и в каких ситуациях нужны новые ФСБУ
  2. Избегать типичных ошибок бухгалтеров
  3. По-новому работать с документами, договорами, проводками
  4. Понимать, на что можно закрыть глаза, а что точно придется изменять в учете

Как проходит обучение?

Смотрите уроки и изучаете тему

Читаете конспекты, разбираетесь в примерах, выполняете практические задания.

Скачиваете материалы

Авторы курса готовят «раздатку», которую можно скачать себе и пользоваться в работе.

Проходите тестирование

Проверяете полученные знания после каждого урока неограниченное количество раз.

Получаете удостоверение

По окончанию курса мы выдаем удостоверение о повышении квалификации.

 

 

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