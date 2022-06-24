Топ вебинаров для бухгалтера на ближайшие три рабочих дня

Позиция ФНС по системе внутреннего контроля: проверьте все ли у вас в порядке

Когда: 24 июня, 11:00

Спикер: Светлана Еремина — руководитель комплексных проектов департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО» КСК ГРУПП.

Почему стоит посетить: Важнейшая задача бухгалтера — снизить налоговые риски организации. Чтобы найти и предотвратить такие риски, важно построить систему внутреннего контроля. На вебинаре вы узнаете:

как работу такой внутренней системы видят чиновники Минфина и ФНС;

что такое риск-ориентированный подход к налоговым проверкам;

какую информацию должна предоставлять система внутреннего контроля руководству компании.

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Ошибки в учете из-за нового ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Когда: 24 июня, 15:00

Спикер: Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учетам. Более тридцати лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

Почему стоит посетить: Чтобы разобраться в подводных камнях, которые есть в ФСБУ 6/2020 и 26/2020. Вы научитесь не сделать ошибок в операциях полного жизненного цикла основного средства — от постановки на учет до списания. И получите ответы на вопросы:

нужен ли пересмотр срока полезного использования;

как определить ликвидационную стоимость и обязательно ли ее определять;

как не ошибиться с лимитом существенной стоимости объектов основных средств.

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Новое в налоговом контроле: ФРВ, АБД-2, СКУАД

Когда: 27 июня, 10:00

Спикер: Виталий Крицкий, советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса. Сотрудник ФНС, специалист по выездным налоговым проверкам. Имеет большой опыт выступления на семинарах и конференциях.

Почему стоит посетить: Представитель ФНС раскроет секреты налоговых проверок, чтобы вы смогли оценить риски и обезопасить свой бизнес. Налоговый контроль совершенствуется с каждым днем и в нем много скрытых процессов, о которых налогоплательщики даже не догадываются. Например, новый Федеральный реестр выгодоприобретателей, системы анализа банковских документов и комплексного управления и администрирования долга, ИАС КБ - информационно-аналитическая система контрольного блока.

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Риски работы с госконтрактом: как их избежать?

Когда: 27 июня, 11:00

Спикер: Владимир Китсинг, адвокат, управляющий партнер «Китсинг и партнеры». Специалист по уголовному праву.

Почему стоит посетить: Узнаете о противоправных схемах в сфере госзакупок, которые могут сделать вас фигурантом уголовного дела: «Откат», «Подконтрольный поставщик», «Картельный сговор». Бухгалтерам и директорам важно знать, как защититься от претензий органов, чтобы при проверке не впадать в панику. Отдельно поговорим о том, кто подлежит привлечению к уголовной ответственности и как компании попадают в поле зрения правоохранителей.

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Коммерческий подкуп, откаты и взятки: какая ответственность?

Когда: 28 июня, 11:00

Спикер: Артур Большаков, управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Большаков, Челышева и партнеры». Стаж адвокатской деятельности - с 1996 года. Эксперт при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве.

Почему стоит посетить: Вы узнаете, любая ли передача ценностей должностному лицу образует состав уголовного преступления, что делать, когда взятки дают работники компании без вашего ведома или имела место провокация. Подлежат ли уголовной ответственности за налоговые преступления «свадебный генерал», главный бухгалтер, «теневой руководитель»? Отдельно разберемся, что делать, если в офис или домой пришли силовики, как защитить свои права и интересы.

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Работа с валютными контрактами в условиях санкций 2022. Как выжить?

Когда: 28 июня, 15:00

Спикер: Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор. Спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блогов о налогах и финансовой грамотности в соцсетях.

Почему стоит посетить: Узнаете, как работать в новых условиях и что происходит сейчас с внешнеэкономической деятельностью в связи с санкциями. А еще о том, как теперь исполнять валютные контракты и каковы сейчас правила продажи валютной выручки.

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Как платить сотрудникам за рубеж в условиях ограничений

Когда: 28 июня, 16:00

Спикер: Валерия Масяченко, маркетолог-рисечер, эксперт по маркетинговым и продуктовым исследованиям, специалист в B2B и B2C.

Почему стоит посетить: Разберетесь, как в новых условиях платить зарплату за рубеж, как минимизировать влияние санкций и контрсанкций на платежную деятельность компаний, их возможность принимать и отправлять деньги в России или за рубеж. Расскажем о ключевых моментах, которые необходимо знать бизнесу, ведущему международную деятельность.

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