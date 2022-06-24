Обучение для бухгалтеров

Бесплатно курс повышения квалификации про ошибки в бухучете, если подпишетесь на «Клерк.Премиум»!

Прямо сейчас купите «Клерк.Премиум» – безлимитные консультации, курсы, вебинары и инструкции – со скидкой 30% за 17 360 рублей в год. И тогда в подарок вы получите курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» с дипломом гособразца!

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Бесплатно курс повышения квалификации про ошибки в бухучете, если подпишетесь на «Клерк.Премиум»!

Сегодня, 24 июня — последний день, когда можно купить «Клерк.Премиум» со скидкой 30%. Затем мы вернем обычную цену на подписку 24 800 руб. на год. А за курсы повышения квалификации придется платить дополнительно. Подписаться по акции>>>

Зачем платить за «Клерк.Премиум»

Вот только несколько революционных изменений, в которых надо разобраться прямо сейчас, ибо время не ждет:

  1. С 1 июля стартует АУСН.
  2. Также с 1 июля заработает Единый налоговый платеж, а с 2023 года станет обязательным Единый налоговый счет.
  3. После объединения ПФР и ФСС грядут кардинальные изменения в отчетности.
  4. Новый РСВ и новая 6-НДФЛ.

Кому все это нужно использовать в работе и как?

Все должен знать бухгалтер. Если что-то не учесть в работе — например, запутаться с ЭЦП или электронными доверенностями или допустить промашку в отчетности — бухгалтера ждут штрафы. И это в лучшем случае.

А меры господдержки? Их вышло великое множество, но понять, под какие критерии попадаете именно вы, с первого взгляда не получится.

Вам поможет «Клерк.Премиум» — это безлимитные консультации, курсы, вебинары и инструкции. Мы на связи 24/7. Подписка — это удобно и выгодно.

Вот только некоторые преимущества подписки.

Консультации. С подпиской вы экономите на консультациях аудиторов, юристов, экспертов по ВЭД, отраслевому учету, налоговых консультантов. На любой вопрос развернутый ответ, обоснованный нормативкой, дают эксперты «Клерк.Консультаций». Доступ бесплатно в течение всего срока подписки.

Вебинары. Вам не придется платить за видеозапись нужного вебинара. Каждую неделю на «Клерке» проходит от 2 до 7 вебинаров. Бывают дни, на которые выпадают сразу три вебинара подряд. Уследить за всеми физически невозможно.

Часто тема вебинара нужна не сразу, а спустя какое-то время. Бесплатно вебинар можно посмотреть только во время прямого эфира. А все видеозаписи предоставляются за отдельную плату. Но подписчики смогут бесплатно смотреть видеозапись любого вебинара, который необходим. Больше о подписке здесь.

Разборы. Каждый месяц мы присылаем вам 35 понятных инструкций про новинки в учете и налогообложении. А если вам их не достаточно, можете заказать персональный разбор у главного редактора.

Онлайн-курсы. По подписке «Клерк.Премиум» вы бесплатно получаете доступ к онлайн-курсам, которые поддержат знания на актуальном уровне. От налогов и учета до дробления и управленки, от кадров и 1С до права и аналитики. А если захотите повысить квалификацию и получить официальное удостоверение, то вам, как подписчику, дадут ощутимую скидку на курс. И один курс в подарок.

Какой курс получите в подарок

Ваш подарок — курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете». Пройдя этот курс, вы научитесь быстро находить свои и чужие ошибки и исправлять их без последствий для компании.

Чему научитесь:

  • определять, нужно ли исправлять ошибку;
  • понимать последствия каждой ошибки;
  • считать налоговые последствия исправления ошибки;
  • разбираться, всегда ли возникает необходимость в подаче уточненной декларации;
  • составлять проводки при исправлении ошибок;
  • корректировать отчетность.

По окончанию курса вы получите удостоверение о повышении квалификации по почте России. Его увидит ваш работодатель в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Форма обучения — заочная с применением дистанционных образовательных технологий, 25 академических часов. Новый поток студентов начнет учиться уже 1 июля!

Этот курс мы продаем за 14 890 руб. Но тем, кто подпишется на «Клерк.Премиум» по акции, мы дадим доступ к курсу бесплатно в течении года!

Оставляйте заявку ниже уже сейчас и мы расскажем как получить курс в подарок!

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