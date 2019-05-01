Как упростить бухучет, применяя ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Запасы для управленческих нужд сразу списывайте в расходы

Организация вправе не принимать к учету запасы для управленческих нужд. Для этого закрепите соответствующее положение в учетной политике.

Расходы на запасы для управленческих нужд можно списывать по обычным видам деятельности в периоде, в котором вы понесли затраты. То есть, в периоде, когда компания купила эти запасы (п. 2 ФСБУ 5/2019, п. п. 5, 16 ПБУ 10/99).

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Микропредприятия вправе не учитывать любые запасы

Микропредприятия вправе не принимать к учету любые запасы. Затраты на их приобретение необходимо сразу списывать в расходы (п. 2 ФСБУ 5/2019). Исключение — микропредприятия, которые не вправе применять упрощенные способы бухучета.

Затраты признавайте расходами того периода, в котором они были понесены. Например, после того как:

получили запасы от поставщика, если организация признает доходы и расходы по методу начисления;

погасили обязательства перед поставщиком, если организация признает доходы и расходы кассовым методом;

получили запасы от поставщика в счет ранее перечисленной предварительной оплаты.

Предоплата поставщику не относится к затратам, пока поставщик не исполнит договорные обязательства — передаст запасы, выполнит работы, окажет услуги. Поэтому сумму предоплаты в расходы включить нельзя (п. п. 3, 16 ПБУ 10/99).

Некоторые организации вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета: субъекты малого предпринимательства;

некоммерческие организации;

резиденты «Сколково». Об этом сказано в пункте 4 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Как вести упрощенный бухучет по запасам

Организации, которые имеют право на упрощенный бухучет (п. 4 ст. 6 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), могут облегчить работу бухгалтерии следующими способами.

Сформировать себестоимость запасов в особом порядке (п. 17 ФСБУ 5/2019). Для этого необходимо включать в стоимость запасов только суммы без НДС, подлежащие уплате продавцу. А все сопутствующие покупке затраты учитывать в расходах текущего периода. Например, это транспортные расходы или затраты на подготовку запасов к продаже или использованию.

Включите скидки, льготы, премии и иные поощрения в прочие доходы, вместо того, чтобы корректировать на эти суммы в стоимость запасов.

Не учитывать влияние отсрочки и рассрочки платежа. Если продавец запасов не указал в договоре проценты за отсрочку или рассрочку платежа, их можно не выделять из договорной стоимости запасов. Фактическую стоимость запасов в таком случае формируйте на основе их полной договорной стоимости без НДС, как если бы отсрочки или рассрочки не было.

Не определять справедливую стоимость передаваемого имущества (п. 14 ФСБУ 5/2019). Когда организация приобретает запасы по договорам, которые не предполагают оплату деньгами, величину затрат, оплаченную неденежными средствами, можно определять:

по балансовой стоимости передаваемых активов;

фактическим затратам на выполнение работ, оказание услуг.

Оценивать запасы на отчетную дату по фактической себестоимости (п. 32 ФСБУ 5/2019). Не требуется создавать резерв под обесценение запасов, даже когда они действительно обесцениваются. Например, в связи с моральным старением, потерей первоначальных качеств, снижением рыночной стоимости, сужением рынков сбыта.

Чтобы использовать эти способы для упрощения бухучета, необходимо закрепить их в учетной политике.