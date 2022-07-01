Как стать самым востребованным бухгалтером в бизнесе?

Упрощенку сейчас применяют не только компании малого и микробизнеса, но и среднего, и дочерние структуры крупного. Это самый популярный режим налогообложения. Всем этим компаниям нужны главные бухгалтеры.

Но упрощенка непроста. У учета на упрощенке есть особенности, без знания которых возможны серьезные налоговые проблемы.

Недавно ввели новый переходный период для УСН. И многие бухгалтеры в нем путаются. Плюс, упрощенцам надо вести учет по новым ФСБУ. А налоговики все чаще приходят с проверками именно к спецрежимникам.

Вам точно нужна профпереподготовка, чтобы стать бухгалтером, который может защитить интересы компании и вести учет без ошибок. Актуализируйте свои знания, даже если раньше работали с УСН.

«Клерк» сделал уникальную программу профпереподготовки для бухгалтеров на УСН. Она соответствует профстандарту «Бухгалтер», уровень квалификации 5, код, А (250 ак. часов).

Что в программе

В программе буквально все, что может понадобиться вам в работе. От бухгалтерского учета по новым ФСБУ до налогового учета. От заполнения декларации по УСН до типичных ошибок в РСВ и другой отчетности по сотрудникам.

От управленческого учета до работы в Excel. От безопасного дробления бизнеса до правильного оформления договоров с самозанятыми и ИП.

От договорной работы до общения с банком при претензиях по 115-ФЗ.

Для кого этот курс

Для начинающих бухгалтеров, которые хотят быть востребованными в компаниях любых отраслей бизнеса. Для опытных бухгалтеров. УСН сильно поменялась. Другие лимиты и переходный период. Новые придирки налоговиков. Обновите свои знания, чтобы не подвести компанию при проверке. Для предпринимателей, которые хотят вести учет самостоятельно и экономить на бухгалтерских услугах. Или, как минимум, разбираться в том, что делает ваш бухгалтер. Ведь по результатам налоговой проверки отвечать именно руководителю.

Как проходит обучение

Обучение только онлайн, в течение двух месяцев. За это время вы просмотрите видеолекции, изучите конспекты и дополнительные материалы, пройдете тесты и письменные задания, будете общаться в закрытом чате с кураторами.

Также вы пообщаетесь с преподавателями вживую на двух онлайн-встречах. Сможете лично задать все интересующие вопросы и получить на них ответы.

Кто преподает

Надежда Камышева. Глава Экспертного совета «Клерка». Самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета. Дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Сергей Верещагин. Признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

Елена Васильева. Аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, автор книг.

Елена Потехина. Кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Какой диплом получите

По итогам обучения вы получите по почте России официальный диплом о профессиональной переподготовке. Его занесут в госреестр ФИС ФРДО.