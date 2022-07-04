Как стать самым обожаемым бухгалтером в компании. Все любят зарплату!

Зарплата — один из самых капризных и непростых участков в работе бухгалтера. И поэтому специалисты в этой области всегда будут востребованными. Роботы их не заменят, ведь полностью автоматизировать расчет зарплаты крайне сложно. Слишком много нюансов и изменений. Чего стоят только особенности по страховым взносам или расчету больничных. Зарплату без ошибок сможет посчитать только человек.

Проверяющие обращают особое внимание на расчет зарплаты, взносов, НДФЛ и кадровые вопросы. Ошибки в этой сфере чреваты не только многомиллионными доначислениями, но и уголовной ответственностью для директора и учредителей. Поэтому бухгалтеру надо хорошо разбираться в последних поправках в НК и письмах ФНС. Обновите свои знания, чтобы не подвести компанию при проверке.

Какого бухгалтера сотрудники любят больше всех

Думаете, главбуха? А вот и нет. Бухгалтер по зарплате всегда ближе и роднее.

Но ценят такого специалиста не только коллеги, но и руководство. Поэтому обычно платит бухгалтеру по зарплате достойную зарплату.

Учитесь работе с зарплатой и кадровыми документами. Это участки, которые нужны любому бизнесу. Это должность, на которой вас будут ценить. Вы всегда найдете работу, особенно с нашим официальным дипломом о профпереподготовке.

Сейчас в компаниях функционал кадровиков и бухгалтеров сильно размыт. Фактически, их обязанности перемешаны. И компетентный кадровик обязательно должен разбираться в вопросах зарплатных налогов и пособий. В этом курсе сможете комплексно взглянуть на все возможные выплаты работников.

Чтобы помочь вам достичь всего этого, мы сделали уникальную программу профпереподготовки для бухгалтеров по зарплате. Она соответствует профстандарту «Бухгалтер», уровень квалификации 5, код, А (250 ак. часов).

Чему вы научитесь

Вы получите полный комплекс навыков, который нужен современному бухгалтеру по зарплате:

рассчитывать зарплату и другие выплаты работникам в любых ситуациях;

оформлять трудовые и ГПХ договоры;

начислять страховые взносы и удерживать НДФЛ;

работать с электронными трудовыми книжками;

составлять налоговую отчетность и отчетность в фонды;

оформлять документально и в учете премирование сотрудников;

работать в 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3;

документировать прием и увольнение сотрудников;

считать отпускные;

предотвращать риски трудовых споров;

оформлять подотчетные средства..

В результате вы сможете называть себя не просто расчетчиком, но высококлассным специалистом, который понимает и предотвращает налоговые и другие юридические риски. Вам удастся защитить компанию от претензий налоговых и трудовых инспекторов.

Диплом о профессиональной переподготовке

После прохождения программы вы получите диплом о профпереподготовке по почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.